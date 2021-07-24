В Алматы следователя приговорили к двум годам лишения свободы за суицид подозреваемого

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Следователь по ОВД АФМ по Алматы Б. Исаев осужден на два года лишения свободы. Он подозревался в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, не обеспечив безопасность подозреваемого, он ограничил его права и законные интересы в виде невыполнения требований Уголовно-процессуального законодательства, вследствие чего последний из-за обострения болезни с диагнозом: "параноидная шизофрения эпизодическая", покончил жизнь самоубийством", - сообщили в антикоррупционной службе РК.
Ранее сообщалось, что вечером 22 сентября 2020 года подозреваемый в коррупции мужчина разбился насмерть, выпрыгнув из окна здания департамента экономических расследований Алматы (в настоящее время АФМ РК. - Прим. агентства).
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