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В Алматы следователя приговорили к двум годам лишения свободы за суицид подозреваемого

23.07.2021 6859
В Алматы следователя приговорили к двум годам лишения свободы за суицид подозреваемого
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ - Суд Алмалинского района Алматы вынес приговор в отношении следователя Агентства по финансовому мониторингу, который не обеспечил безопасность подозреваемого, из-за чего последний смог покончить с собой, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следователь по ОВД АФМ по Алматы Б. Исаев осужден на два года лишения свободы. Он подозревался в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, не обеспечив безопасность подозреваемого, он ограничил его права и законные интересы в виде невыполнения требований Уголовно-процессуального законодательства, вследствие чего последний из-за обострения болезни с диагнозом: "параноидная шизофрения эпизодическая", покончил жизнь самоубийством", - сообщили в антикоррупционной службе РК. 

 
Ранее сообщалось, что вечером 22 сентября 2020 года подозреваемый в коррупции мужчина разбился насмерть, выпрыгнув из окна здания департамента экономических расследований Алматы (в настоящее время АФМ РК. - Прим. агентства).
 

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