Подозреваемый в коррупции разбился насмерть, выпрыгнув из окна

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - Подозреваемый в коррупции мужчина разбился насмерть, выпрыгнув из окна здания департамента экономических расследований Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, инцидент произошел вечером 22 сентября.

Выпрыгнул и трагически погиб гражданин Республики Казахстан Ерлан Конуспаев, 1976 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

По информации Kazpravda.kz , погибший в 2016 году от Комитета науки МОН РК получил целевой грант в размере 230 млн тенге. В связи с выявленными нарушениями условий соглашения, несмотря на запрет заказчика по дальнейшему расходованию оставшихся на банковском счете средств, Конуспаев перечислил на счета аффилированных компаний более 88 млн тенге, а затем обналичил.

При этом работа, предусмотренная соглашением, не была выполнена.

22 сентября он в присутствии своего адвоката был допрошен в качестве подозреваемого. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере). По завершении следственных действий, учитывая наличие у Конуспаева в 2012 году судимости за тяжкое преступление, неоднократное его уклонение от явки и совершение нового тяжкого преступления, следователем принято решение о его задержании в порядке статьи 128 УПК РК и водворении в ИВС. После составления протоколов задержания и личного обыска, воспользовавшись моментом, Конуспаев выпрыгнул из окна. Сразу же была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть Конуспаева Е.С.", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что начато досудебное расследование. Вместе с тем Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК проводится внутреннее служебное расследование. Одновременно принимаются ведомственные меры по обеспечению защиты и безопасности участников уголовного процесса.

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