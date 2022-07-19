Система Orphus

В Алматы снесут две заброшенные многоэтажки

18.07.2022, 11:49 23206
АЛМАТЫ. 18 ИЮНЯ - В микрорайоне Зердели снесут две заброшенные многоэтажки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На предыдущих встречах жители были обеспокоены соседством с недостроенными двумя многоэтажными домами. Заброшенная стройка представляла опасность для детей. По просьбе жителей принято решение снести дома до конца года. На участке в 30 соток планируется создать зеленую парковую зону и детскую площадку. По обращениям жителей в этом году будут покрашены фасады 63 домов", - сообщает пресс-служба акима Алматы. 

 
Еще один вопрос, беспокоивший горожан, - проблема крена домов и завершение работ по сейсмоусилению. На сегодня укреплены 23 дома из 30. Работы еще по 7 домам завершат до декабря этого года.
 

Также по просьбе жителей с августа начнут восстановление лифтов надземного пешеходного перехода по улице Момышулы, рядом с микрорайоном Зердели", - проинформировали в акимате. 

 
Как отметил аким города Ерболат Досаев, при обильных осадках острой проблемой остается подтопление частных жилых домов и зданий. Для решения до конца года по 81 улице построят 30 километров арычных сетей. Восстановят 6 водоотводных коллекторов.
 

новости по теме

В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода без осадков

19.07.2022, 08:35 2811
В большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей территории Казахстана. 
 

Лишь на западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранятся дожди с грозами, усилением ветра, на севере ночью и утром - туман, на юге, юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Атырауской, Мангистауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.
 
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Актюбинской, Улытауской областей ожидается очень сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем - 28-30 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем - 30-32 тепла.
 
В Шымкенте: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем - 36-38 тепла.
 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Жамбылской, Мангистауской областей, в южной половине Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.
 
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохраняется очень сильная жара.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

18.07.2022, 21:17 12426
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской, Улытауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 июля ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
Днем 19 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 40-43 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
19 июля днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-38 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
19-21 июля в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке 15-20 метров в секунду, днем 19, сутки 20, днем 21 июля порывы 23 метра в секунду. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 19-21 июля на юге Улытауской области ожидается очень сильная жара - 40-42 градусов. 
 
19 июля днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный, ночью на севере, в центре, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35-38 градусов, на юге области очень сильная жара - 43 градусов. 
 
Ночью 19 июля на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 19 июля на западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - до 38 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
19-20 июля на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 19 июля на западе, в пустынных районах области сохраняется сильная жара - 41 градуса, 20-22 июля на большей части области - 40-43 градуса. 
 
Ранее синоптики сообщили, что в начале недели большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона, затем с 20 июля - под влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов.
 

Жителей Атырауской области рассмешила разметка на асфальте

18.07.2022, 20:50 13101
Жителей Атырауской области рассмешила разметка на асфальте
Фото: кадр с видео
АТЫРАУ. 18 ИЮНЯ - В социальных сетях распространяется видеоролик, снятый в поселке Курмангазы. На видео заснята разметка на асфальте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Линии нанесены криво, а кое-где и вовсе исчезают и появляются на другой стороне проезжей части, сообщает портал "Мой город".
 
Руководитель отдела строительства Курмангазинского района Марат Хасанов рассказал, что эта дорога ведет в микрорайон Болашак, где в 2016 году начали проводить инфраструктуру к земельным участкам. Они в последующем будут распределены между очередниками.
 

Очередники будут строить здесь 468 жилых домов. Мы предполагаем, что эту разметку нанесли дорожные рабочие либо подрядные организации, которые наносили маркировку на республиканскую трассу Атырау - Астрахань. Возможно, они таким образом проверяли качество краски или что-либо. Мы такую разметку не наносили, на видео видно, что маркировка нанесена в хаотичном порядке", - рассказал Марат Хасанов.

 
Руководитель отдела строительства пообещал, что в ближайшее время "нетрезвая" дорожная разметка будет удалена.
 
 

Пропавших подростков из Шымкента нашли в Петропавловске

18.07.2022, 17:53 16611
Пропавших подростков из Шымкента нашли в Петропавловске
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 ИЮНЯ - 15 июля на озере Пестром полицейские нашли 16-летнего жителя Туркестанской области. О его исчезновении заявила мать, жительница Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как оказалось, подросток отправился путешествовать по стране вместе с тремя несовершеннолетними знакомыми, сообщает Polisia.kz.
 
Все четверо были доставлены в центр адаптации несовершеннолетних, родители уведомлены об их местонахождении. 
 
Полицейские призывают родителей уделять больше внимания детям, понимать их интересы, контролировать круг знакомств, чтобы снизить вероятность правонарушений со стороны несовершеннолетних, а также в отношении них. 
 
С 15 по 19 июля ювенальные полицейские Петропавловска проводят акцию "Безопасное лето". Стражи порядка проверяют неблагополучные семьи, посещают летние лагеря с профилактическими беседами. 
 

В незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц оружия, похищенного во время январских событий

18.07.2022, 16:03 18236
В незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц оружия, похищенного во время январских событий
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Органами внутренних дел продолжается активная работа по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых январских беспорядков. В незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня, в том числе в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок" и "Кару", установлено и изъято из незаконного оборота 1729 единиц оружия и более 42 тысяч боеприпасов. В их числе: 13 гранатометов, 6 пулеметов, 169 автоматов, 374 пистолета, 266 травматического и газового оружия", - сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев в ходе брифинга в СЦК.

 
По его словам, только за последние две недели изъято более 40 единиц оружия. Всего ликвидированы более 125 схронов оружия.
 

4 июля в городе Алматы сотрудниками полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками КНБ обнаружен замаскированный схрон, где хранился пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, травматический пистолет "Форт-17Т" и более 30 боеприпасов к ним", - проинформировал представитель МВД.

 
Также 4 июля т.г. в Таразе сотрудниками уголовно-исполнительной системы МВД на пустыре между домами новостроек обнаружены и изъяты 4 слезоточивые гранаты, 60 патронов автомата Калашникова и 25 патронов пистолета Макарова.
 
В этом же городе 5 июля сотрудниками полиции возле жилого дома обнаружены и изъяты пистолет Макарова, светозвуковая граната и 54 патрона разного калибра.
 
15 июля в селе Шамалган Алматинской области сотрудниками полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками КНБ обнаружен замаскированный схрон, где хранился обрез 12-го калибра, охотничье ружье ИЖ 12-го калибра, 2 светошумовые гранаты, газовая граната и 25 патронов к пистолету Макарова.
 
В результате проводимой разъяснительной работы количество добровольно сданного гражданами оружия достигло уже 212 единиц.
 

К сожалению, в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия (всего 2098 единиц, в их числе 1285 единиц гражданского оружия и 813 единиц табельного). Органы внутренних дел продолжают работу по обеспечению законности и правопорядка в стране. Прилагаются все усилия к обеспечению возмещения ущерба гражданам, пострадавшим в ходе январских событий. Еще раз призываем добросовестных граждан сообщать в органы внутренних дел о любых информациях касательно январских событий, а также в случае обнаружения - к добровольной сдаче оружия", - сказал Мухтар Кожаев.

 
Он сообщил, что на сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 381 уголовное дело, по которым под стражей содержатся 10 лиц. Такое количество дел объясняется тем, что по большинству уголовных дел уже приняты процессуальные решения.
 

На данный момент с обвинительным актом направлены в суд 359 дел в отношении 589 подозреваемых. Большинство из них привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков (449 лиц), незаконное хранение оружия (45), их хищение (38), угоны транспортных средств (10), грабежи (9) и хулиганства (6)", - сказал спикер.

 
По результатам рассмотрения в суде состоялись приговоры в отношении 460 лиц, из них осуждены: к ограничению свободы - 371; общественным работам - 4; штрафу - 5; к лишению свободы - 80 лиц, все за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
 
Кроме того, 13 человек судами освобождены от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба и примирением сторон. 
 
Сейчас на рассмотрении судов остаются 55 уголовных дел в отношении 116 подсудимых.
 
В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге. В том числе: 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 550 единиц одежды, более 16 млн тенге.
 

Жара до 45 градусов ожидается в Казахстане

18.07.2022, 12:20 22641
Жара до 45 градусов ожидается в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Жару до 45 градусов прогнозируют казахстанские синоптики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В начале недели большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона, затем с 20 июля - под влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
В связи с этим на большей части страны ожидаются дожди с грозами, усиление ветра. На западе и юго-западе, с 20 июля в центре, на юге, юго-востоке ожидается очень сильная жара - 40-45 градусов. 
 

В Казахстане 16 тысяч иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность

18.07.2022, 09:56 25521
В Казахстане 16 тысяч иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - По состоянию на 1 июля 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 061 иностранный гражданин, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 603 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 3131 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7970 и 1021 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1430 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1906 человек", - сообщили в ведомстве.

 
На данный момент в Казахстане насчитывается 1766 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 397 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.
 
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай - 3587 человек, Турция - 1820 человек, Индия - 1691 человек, Узбекистан - 1563 человека, Великобритания - 1123 человека.
 
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Во исполнение поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе т.г., МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц - на 4792 единицы (16%).
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник

18.07.2022, 08:36 25081
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в понедельник
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Прохождение атмосферных фронтальных разделов сохраняет неустойчивый характер в северной половине Казахстана - пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, град, на севере, северо-западе, юго-востоке в ночные часы туман, на юге, юго-западе - пыльная буря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На юге, юго-западе, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Жамбылской, Мангистауской областей, в южной половине Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областей ожидается сильная жара.
 
Днем на большей территории Мангистауской области, на юге Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохраняется очень сильная жара.
 
В Нур-Султане ожидается дождь, температура воздуха днем составит +24 - +26 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +34 - +36 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов