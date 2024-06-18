В Алматы сносят трехэтажное здание по решению суда   

Документы, у которых не истек срок действия, и дальше будут действительными

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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 июня 2024 года Министерство внутренних дел Казахстана начало выдавать удостоверения личности гражданина РК нового образца.





Удостоверение личности нового образца будет содержать дополнительные данные - как сведения о гражданстве и поле владельца, которые размещены в визуальной зоне удостоверения личности. Ранее эти сведения содержались в чипе, встроенном в удостоверении личности, информирует Polisia.kz





Новый дизайн удостоверения личности не требует затрат из бюджета и не влияет на размер госпошлины, которую граждане платят за выпуск новых документов (за 2024 год размер госпошлины составляет 738,4 тенге).





Удостоверения личности, у которых не истек срок действия, и дальше будут действительными.





Документ с новым дизайном казахстанцы будут получать, только обратившись за заменой самостоятельно, при истечении сроков предыдущего либо по иным причинам их недействительности, то есть массовой одновременной замены не будет.







