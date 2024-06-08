В Алматы почти 100 исков на снос стройобъектов рассматривается судами
Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы почти 100 исков на снос строительных объектов рассматривается судами города, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
За период с начала прошлого года в суды направлено 230 исков за нарушения требований законодательства и строительных норм (...) При этом 96 - с требованием полного или частичного сноса объектов", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля.
По данным ведомства, среди объектов, подлежащих сносу, имеются жилые комплексы и таунхаусы, по которым недобросовестные застройщики уже реализовали ряд квартир.
Нередко застройщики пользуются тем, что согласно действующему законодательству для привлечения средств дольщиков жилым домам до трех этажей разрешение не требуется, что зачастую и способствует сомнительным сделкам на рынке первичной недвижимости. Продолжительность установленных правовыми нормами процедур проведения проверки и судебных разбирательств в данном случае также позволяет недобросовестному застройщику реализовать определенное количество квартир и нежилых помещений в незаконном объекте", - добавили в акимате.
Ранее сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.