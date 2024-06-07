Сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы

Фото: primeminister.kz

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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Олжас Анафин назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, - Постановлением правительства Республики Казахстан Олжас Анафин назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщила пресс-служба правительства.





Олжас Анафин родился в 1986 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Казахскую инженерно-техническую академию.





Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом государственного центра по выплате пенсий. С 2016 по 2020 год занимал должность руководителя управления, управляющего директора центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.





С 2020 года по настоящее время - вице-президент центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.