31.01.2024, 18:35 72856
В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки
Кантонская ярмарка - это международное торговое мероприятие с самой длинной историей
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы состоялась презентация 135-й Кантонской ярмарки, передает корреспондент агентства.
Кантонская ярмарка была основана в 1957 году. Это комплексное международное торговое мероприятие с самой длинной историей, самым высоким уровнем, самым большим масштабом и самым широким разнообразием товаров", - заявила советник генконсула КНР в Алматы госпожа Ли в ходе презентации.
По ее словам, с момента своего создания Кантонская ярмарка успешна проводилась 134 раза.
Были установлены торговые отношения с более чем 200 странами и регионами по всему миру. Внесен большое вклад в развитие мирового торгового обмена. Кантонская ярмарка имеет высокую репутацию в Казахстане и пользуется большой популярностью среди местных бизнесменов", - отметила госпожа Ли.
Она подчеркнула, что Китай и Казахстан граничат друг с другом и поддерживают глубокие дружественные отношения.
Объем торговли между двумя странами достиг 40 млрд долларов в год, увеличившись на 32,2% в годовом исчисления", - добавила советник генконсула КНР в Алматы.
Напомним, Китай стал ключевым партнером Казахстана во внешней торговле. Впервые за последние несколько лет удельный вес КНР в товарообороте РК достиг 21,3%. За период с 2017 года это максимальный показатель.
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01.02.2024, 11:52 23581
Ужесточить ответственность за вандализм предлагают сенаторы
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ужесточить ответственность за вандализм в общественных местах предлагает сенатор Андрей Лукин.
По словам депутата, в последние годы в стране участились факты вандализма, умышленного повреждения чужого имущества, в том числе предметов общего пользования в учебных заведениях, на транспорте и в других местах.
Не снижается количество повреждений остановочных павильонов, лифтов в жилых комплексах, новости о которых читаются в сводках криминального характера. Само собой, эти действия грубо нарушают общественный порядок, покой граждан, нормы общественной морали, наносят значительный материальный ущерб и духовный вред обществу. В большинстве случаев подобные деяния совершаются людьми умышленно. И они отдают себе отчет в том, что портят чужое имущество, однако это понимание не останавливает их", - заявил Лукин.
По его словам, только в Мангистауской области с начала 2023 года почти 250 человек привлекли к ответственности за нанесение ущерба в общественных местах.
А в целом более 5 тысяч человек, вы только вдумайтесь в эти цифры, это почти население одного населенного пункта (!), нарушили правила благоустройства. Они уничтожали зеленые насаждения и деревья, разрушали объекты инфраструктуры, ломали декоративный конструкции на набережной", - возмутился сенатор.
Одним из самых вопиющих случаев вандализма, по мнению Лукина, является осквернение кладбищ.
Если раньше это делалось с целью наживы, то теперь все чаще это проявление немотивируемой агрессии, зачастую проявляемой несовершеннолетними. К примеру, в конце прошлого года в Актюбинской области несовершеннолетние дети, проходя среди могил, расположенных на окраине поселка, повредили могилы. За своих детей наказание понесли родители, заплатив штраф. И таких примеров, к сожалению, много", - рассказал сенатор.
Большой резонанс общественности вызвал в свое время поступок чиновника от культуры, который выбил молотком и отверткой имя на стенах каньона Ыбыкты Сай в Мангистауской области, напомнил Лукин.
Сейчас действия нарушителей преследуются по закону, они могут быть оштрафованы или арестованы.
Однако практика показывает, что действующих мер недостаточно и мы не видим определенного прогресса в этом вопросе", - подчеркнул депутат.
В связи с этим депутатский корпус парламента прорабатывает вопрос по дальнейшему усилению ответственности за вандализм.
Лукин считает, что меры, принимаемые государством, больше направлены на ликвидацию последствий вандализма и привлечение к ответственности виновных. При этом меры по профилактике и искоренению вандализма, особенно подросткового, практически не проводятся.
Депутат предлагает:
- ужесточить ответственность за вандализм и внести соответствующие изменения в законодательство;
- изучить вопрос разработки с участием соответствующих специалистов эффективной системы превентивных мер в молодежной среде, поскольку оставлена без внимания специфика мотивов такого поведения;
- использовать положительный международный опыт. В пример Лукин привел Швецию, где рассылаются буклеты об опасности вандализма, а по телевидению проводится антивандальная реклама для молодежной аудитории, а также Сингапур, где действуют жесткие штрафы;
- проработать участие представителей креативных индустрий в профилактике вандализма, которые могут простыми способами разъяснить противоправность таких действий.
Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил увеличить штрафы за вандализм. По его словам, в 2023 году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма.
Напомним, в августе казахстанцы активно обсуждали ролик, где некий мужчина вырезает отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай. В пресс-службе акима Актюбинской области назвали имя и должность вандала. Им оказался директор городского дома культуры казахского общества слепых Манас Кошербаев.
Также в прошлом году вандалы разграбили 15 могил в Алматинской области. В ЗКО вандалы повредили несколько памятников и крестов на кладбище. Читать:
31.01.2024, 17:25 76676
Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины
За последний год количество действующих производителей сельхозпродукции под руководством женщин выросло на 12,2%
Фото: energyprom.kz
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины и зарабатывают при этом больше мужчин.
В РК увеличилась доля компаний - производителей сельскохозяйственной продукции, которыми управляют женщины. Теперь каждое четвертое (27,5%) фермерское хозяйство, компания или ИП в казахстанском АПК имеет женское лицо. 83,8 тысячи казахстанских женщин в сельском хозяйстве не просто доят коров и ухаживают за томатами в теплицах, но и разбираются с налогами, подают заявки на субсидии, закупают племенной скот, делают вкуснейший сыр и выращивают под землей бананы", - сообщает energyprom.kz.
По данным Бюро национальной статистики, за последний год общее количество действующих производителей сельхозпродукции под руководством женщин выросло на 12,2% - с 74,7 тысячи до 83,8 тысячи.
Основную их часть - 91,2% составили крестьянские хозяйства, акционерные общества или ТОО. Лишь 8,8% таких женских предприятий имеют форму индивидуального предпринимательства", - заявили аналитики.
Также отмечается, что по отрасли сельского хозяйства средняя номинальная зарплата у женщин на 8,2% меньше, чем у мужчин. По данным на январь текущего года, показатель у мужчин составляет 204,4 тысячи тенге, у женщин - 187,6 тысячи тенге.
Среди руководящего состава сельхозпредприятий женщины как раз зарабатывают больше. Данные БНС АСПиР РК на 1 января 2024 года говорят о том, что генеральный директор крестьянского хозяйства женского пола в нашей стране получает 900,1 тысячи тенге в месяц, а мужского пола - 661,2 тысячи тенге. Финансовый директор - женщина также имеет более высокую зарплату, нежели коллега мужчина: 657,7 тысячи тенге против 526 тысяч тенге. Такая же история и со многими другими руководящими должностями в отрасли", - добавили аналитики.
31.01.2024, 15:56 80681
Подорожание угля в отопительный сезон: депутат предлагает выявлять недобросовестных посредников
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В отопительный сезон уголь постоянно дорожает, по пути от производителя до конечного потребителя вырастает в три раза, озвучил в запросе депутат мажилиса Сергей Пономарев.
По словам депутата, из Шубаркольского карьера цена с разреза составляет 8500 тенге за тонну. Пройдя через многочисленных посредников, цена на бытовой уголь увеличивается в три раза. В частности, в Шетском районе Карагандинской области топливо реализуется уже по 25 тысяч тенге за тонну.
В Караганде три официально разрешенных для разгрузки тупика. Многочисленные "братишки-угольщики" раздают своим друзьям прибыльный бизнес, и только они имеют право продавать уголь со своей маржой... На какие только ухищрения не идут некоторые угольные бизнесмены в поисках легких денег. И им порой содействуют чиновники, при этом закрывая глаза на то, что обманывают государство", - заявил Пономарев в своем депзапросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра и председателя Высшей аудиторской палаты Натальи Годуновой.
Депутат предложил Агентству по защите прав потребителей выявить недобросовестных посредников и добиться снижения стоимости угля для граждан.
31.01.2024, 14:38 83421
Агрессоров будут выселять - депутат мажилиса рассказал о новых мерах против насильников
Будет дополнительная административная ответственность за буллинг и травлю
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов подробно рассказал об изменениях в законе о профилактике семейно-бытового насилия.
Усиливается и тяжкий, и средний вред. Будет дополнительная административная ответственность за буллинг и травлю. Есть для кого-то спорные нормы, которые касаются выселения агрессора. Сегодня суд имеет возможность ограничить совместное проживание агрессора и потерпевшего человека", - сообщил мажилисмен.
По его словам, если у потерпевшего и виновника одно единственное жилье, эта норма не работает. Рабочая группа законопроекта посчитала это несправедливостью.
Поэтому предложение такое, что суд в исключительных случаях может выселить агрессора на определенное время. Это защитное предписание работает", - добавил Аймагамбетов.
Он отметил, что при изнасиловании примирение сторон будет невозможно.
Как рассказал депутат, если информация о насилии будет размещаться на онлайн-платформах, органы будут вмешиваться и применять меры. Ведь зачастую жертвы не готовы самостоятельно написать заявление.
Одними наказаниями и усилением наказания проблему не решить. Поэтому надо смотреть на причину. Зачастую причины имеют корень в вопросах социального неблагополучия. Мы предложили нормы, которые касаются внутришкольного учета, буллинга, оказания социальной поддержки и выявления этих семей. Нам надо действовать до того, как случится проблема", - заключил мажилисмен.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 90% выросло число правонарушений в семейно-бытовой сфере.
В Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей. Каждый шестой ребенок в Казахстане является свидетелем насилия в семье.
31.01.2024, 13:59 84751
"Зачем и кому это выгодно?" - казахстанцы против перехода на единый часовой пояс
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев в кулуарах мажилиса прокомментировал переход на единый часовой пояс и ответил на недовольство граждан, которые против перевода стрелок часов, сообщает корреспондент агентства.
Напомним, 1 марта 15 регионов Республики Казахстан переведут стрелки часов на час назад, при этом большинство граждан не поддерживают инициативу перехода на единый часовой пояс.
Постановление принято. С 1 марта мы с вами будем в одном часовом поясе. Что касается высказываний и позиций граждан ВКО - на прошлой неделе во всех районах были встречи с сельчанами. Была большая группа ученых, которые с доказательной базой, со схемами простым языком доказали и убедили. Сегодня никаких изменений не предполагается", - рассказал министр.
Наиболее "возмущенным" переводом времени регионом оказалась Восточно-Казахстанская область.
В ВКО летом и так рассвет в 4 утра. При переводе стрелок на час назад, рассвет будет в 3 часа утра. Целых 5 часов светлого времени суток будет пропадать даром! Восточные регионы, включая Алматы, наоборот необходимо вернуть на летнее время, т.е. перевести часы на один час ВПЕРЕД!!! Тогда, астрономическое время будет совпадать с географическим. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ!!!", - написал комментатор на сайте Открытых НПА, где было размещено постановление правительства.
Глава Минторговли, ссылаясь на данные ученых, отметил, что у жителей востока есть расхождение по времени на 30 минут. Это, с точки зрения специалистов, допустимо.
По данным Министерства энергетики, переход на единый часовой пояс не повлечет дополнительных расходов. Не будет "пиковых значений" в связи с этим", - дополнил Шаккалиев.
В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований, которые, по словам спикера, проводились не один раз.
ПРОТИВ перевода часового пояса! Понятно, что обычному человеку это не нужно - укорачивать световой день, зачем и кому это выгодно? Хватит выдавать черное за белое, приводить доводы приезжих ученых и физиков-специалистов по звездам и туманностям, что все хорошо. Это экономически не выгодно платить больше за электронергию, приезжать впотьмах на дачи после работы, и т.д. и т.п";
Если перевести стрелки часов на час назад, получится, что летом солнце будет вставать в два часа ночи, а в 20.00 уже будет темно. Этим вы совсем собьете циркадные ритмы (биологические часы человека. - Прим. ред.). Причина большинства заболеваний - это нарушение биоритмов. Ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания. В ВКО время нужно перевести на час вперед, а не назад. Из-за перевода времени потеряется час светлого времени суток, который ранее после работы люди использовали для личных дел";
Мнения каких ученых. Тут надо спрашивать не мнение ученых каких то. А мнение народа. Это только хуже будет для здоровья. ВКО надо переводить на час вперед. А лучше всего вообще не лезть в часовые пояса. Все зависит от природы. И только хуже будет. Против перехода на час назад", - продолжают высказываться казахстанцы.
(Орфография и пунктуация сохранены.)
31.01.2024, 12:54 87561
В аэропорту Астаны с 1 мая введут ограничения в связи с ремонтом ВПП
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном аэропорту с 1 мая текущего года вводятся ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает Министерство транспорта РК.
По данным ведомства, продолжается подготовка к предстоящей полномасштабной модернизации аэропорта Астаны.
По итогам ряда переговоров, изучения метеопрогноза, загруженности аэропорта в различные периоды времени, а также в целях минимизации последствий от создаваемых для пассажиров неудобств принято решение о проведении капитального ремонта в ночное время", - сообщили в ведомстве.
Аэродром Астаны будет закрываться для приема и выпуска воздушных судов с 22.00 до 06.00 местного времени в период с 1 мая по 24 декабря 2024 года.
В Минтрансе подчеркнули, что ремонт не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг.
В ведомстве также пообещали, что работы по капремонту ВПП будут проведены с соблюдением всех необходимых строительных норм и стандартов безопасности при осуществлении постоянного мониторинга со стороны Комитета гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана.
Действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад, и проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы было первоочередной задачей со стороны инвестора в период доверительного управления. Реализация данного крупного проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности полетов и улучшение качественных характеристик аэродромных покрытий для приема всех видов воздушных судов без ограничений", - подчеркнули в ведомстве.
В связи с возможными изменениями в расписании рейсов пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.
Ранее министр транспорта Марат Карабаев заявлял, что казахстанские власти готовы передать более 20 аэропортов страны под управление европейских инвесторов.
31.01.2024, 11:37 89281
Школьников подозревают в групповом изнасиловании восьмиклассницы в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов в кулуарах мажилиса прокомментировал информацию об изнасиловании восьмиклассницы в Астане, передает корреспондент агентства.
К сожалению, такой факт имел место. Нами сразу установлены (участники. - Прим. ред.), задержаны четверо несовершеннолетних. Сейчас ведется уголовное дело", - проинформировал министр.
Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о групповом изнасиловании восьмиклассницы учениками старших классов в столичное школе.
В прошлом году казахстанскую общественность потрясла новость о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины. Кроме того, в судья Талгарского райсуда Алматинской области получил взятку за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней.
31.01.2024, 11:10 71246
Бастовавшие сотрудники нефтесервисной компании в Жанаозене вернулись к работе - акимат
Ранее сотрудники ТОО "Кезби" провели встречу с руководством
Фото: Кадр из видео
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Жанаозен. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бастовавшие сотрудники нефтесервисной компании ТОО "Кезби" в Жанаозене вернулись к работе, сообщает пресс-служба акимата города.
30 января 2024 года после переговоров с работодателем и представителями профсоюза работники приступили к работе", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее 150 сотрудников ТОО "Кезби" провели встречу с руководством для обсуждения трудовых вопросов. Работники предоставили неделю на удовлетворение требований. Позже 60 сотрудников компании заявили о прекращении работы.
Напомним, в прошлом году 10 апреля рабочие из Жанаозена устраивали забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Позже экс-советник министра энергетики Олжас Байдильдинов, говоря о забастовке нефтяников, заявил, что это один из звоночков "цветной" революции. По его мнению, Казахстану нужно готовиться к информационным войнам и различного рода провокациям.
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