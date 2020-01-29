В Алматы состоялись мемориальные и торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Мемориальные и торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, состоялись 27 января 2020 года в Алматы, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Ветераны-блокадники, представители общественности, воспитанники военно-патриотических клубов Южной столицы собрались в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев у стелы "Ленинград". Они зажгли Свечу памяти и во время краткого митинга почтили минутой молчания всех участников тех трагических событий, не доживших до наших дней.

В адрес ветеранов-блокадников звучали поздравления и слова благодарности от руководства города и общественных деятелей. Председатель Совета жителей блокадного Ленинграда Марина Сергиева зачитала собравшимся приветствие, полученное от блокадников из России.

Консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева принесла с собой на митинг переданную ей на хранение реликвию семьи блокадницы Валентины Винер - кусочек блокадного хлеба, дневную норму в 125 граммов.

Участники митинга возложили цветы к стеле "Ленинград" и Монументу Славы. День блокадника продолжился Торжественным приёмом в КЦ "Жулдыз" в честь ветеранов Великой Отечественной войны, организаторами которого выступила Комиссия по делам семьи и женщин акимата Алматы при содействии представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

Прекрасную концертную программу из песен, посвящённых войне, миру, любви к Родине, подготовили учащиеся казахстанско-российского IT-лицея №54 имени Героя Советского Союза И. В. Панфилова. Звучали стихи поэтов-фронтовиков и современные литературные композиции.

В годы Великой Отечественной войны Алматы стала местом спасения для многих жителей блокадного города, вывезенных по Дороге Жизни. Многие из них остались жить в Казахстане. Сегодня в Южной столице проживает 47 блокадников и 3 защитников героического города на Неве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства