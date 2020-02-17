В Алматы состоялись мемориальные мероприятия, посвящённые 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Мемориальные мероприятия, посвящённые тридцать первой годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялись 15 февраля 2020 года в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы, передает Kazakhstan Today.

В них приняли участие ветераны, воины-интернационалисты, воины Алматинского гарнизона, воспитанники военно-патриотических организаций, представители общественности.

Перед началом церемонии возложения цветов к Монументу Славы и памятнику воинам-интернационалистам состоялся краткий митинг. Выступающие говорили о совместном боевом опыте, героизме простых солдат. Консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева обратилась со словами благодарности к участникам тех далёких событий. Собравшиеся почтили минутой молчания всех погибших и скончавшихся от ран воинов.

По окончании митинга состоялись показательные выступления десантников, продемонстрировавших навыки рукопашного боя и владения оружием. Торжественным маршем прошли военнослужащие Алматинского гарнизона.

В Доме армии Республики Казахстан состоялся концерт, посвящённый героизму советских солдат и боевому братству интернационалистов. В концерте приняли участие солисты и музыкальные коллективы Южной столицы.

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