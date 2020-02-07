В Алматы состоялось мемориальное мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Мемориальное мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, состоялось 3 февраля 2020 года в Новой школе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Ребята и взрослые почтили память советских воинов, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан.

С приветственным словом к гостям и участникам праздника обратилась главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ольга Мощеева, отдельно поблагодарив делегацию Казахстана на Международной конференции "Герои Великой Отечественной войны: Панфилов и панфиловцы" в лице ее директора и учеников. Ребята под руководством директора школы Гульнары Карамендиновой и директора Музея Армии, внучки легендарного комдива И.В. Панфилова Алуа Байкадамовой выступили с докладами, посетили Волоколамск, Дубосеково и Нелидово. Огромная работа по сохранению исторической памяти и противодействию ее искажению ведётся Гульнарой Мауткановной уже много лет. Ее ученики являются активными участниками всех мероприятий военно-патриотической тематики.

Гостями мероприятия стали Алуа Байкадамова, члены советов ветеранов районов и города Алматы, председатель Совета ветеранов Афганистана Мурат Абдушкуров и его сослуживцы, доктор исторических наук Лайла Ахметова. Звучали воспоминания непосредственных участников событий, рассказы специалистов-историков о событиях, в которых принимали участие совсем молодые ребята. Ученики Новой школы исполнили для них музыкальные композиции и прочитали стихи.

Ежегодно в рамках празднования Дня вывода советских войск из Афганистана в Алматы проходят мемориальные мероприятия у Монумента Славы, встречи ветеранов, торжественные мероприятия в школах и учреждениях.

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