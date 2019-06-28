В Алматы стартует многодневная экспедиция для составления конных туров по региону (ВИДЕО)

Алматы. 27 июня. Kazakhstan Today - В Алматы 1 июля стартует многодневная конная экспедиция "Киелі Казакстан", передает Kazakhstan Today.

Группа из 25 опытных всадников исследует близлежащий регион, чтобы составить маршрут для будущих конных туров. Целью данного проекта является популяризация конного туризма в Казахстане. По итогам экспедиции будут посещены наиболее значимые достопримечательности Алматинской области и составлены подробные карты с указанием точных координат для рекомендуемых туристам маршрутов", - сообщили в пресс-службе нацкомпании Kazakh Tourism.

По информации компании, конная экспедиция будет пролегать по маршруту: Алматы - урочище Батан - урочище Ой-Карагай - обсерватория Ассы - урочище Кара-Арча - река Жинишке - плато Аманжол - озеро Кольсай-1 - река Кайынды - озеро Кайынды - Алматы.





Ежедневно группа будет преодолевать от 10 до 16 километров, большую часть времени затрачивая на фото- и видеосъемки для будущих гайдов.

Экспедиция инициирована по заказу Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК в рамках программы "Рухани жангыру". Организатором является АО "НК "Kazakh Tourism".

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