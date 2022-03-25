В Алматы у сотрудников ресторана быстрого питания выявили кишечную инфекцию

АЛМАТЫ. 24 МАРТА - 6 марта первично зарегистрированы пять случаев острого гастроэнтерита среди взрослых, употреблявших бургер в ресторане быстрого приготовления ТОО "Ketchup" при ТРЦ "Mega Center Alma-Ata", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Все пятеро обратившихся госпитализированы в Городскую клиническую инфекционную больницу, где после проведенного осмотра и на основании жалоб заболевших и клинических проявлений предварительно был выставлен диагноз "острый гастроэнтерит", - рассказала заместитель руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.
При проведении эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие употребляли бургеры в ТОО "Ketchup" 3 и 4 марта.
По результатам лабораторного обследования заболевших в инфекционном стационаре у двоих больных выделена Salmonella enteritidis, на основании клинических и лабораторных данных выставлен окончательный диагноз "сальмонеллёз уточненного генеза" и у троих больных гастроэнтерит.
Специалистами УСЭК Бостандыкского района 6 марта была проведена внеплановая проверка ресторана быстрого приготовления ТОО "Ketchup" с отбором проб материала для проведения лабораторного исследования.
При внеплановой проверке были выявлены грубые нарушения санитарных правил №КР ДСМ-16 от 17 февраля 2022 года. Дополнительно получены положительные результаты обследования 2 сотрудников на группу кишечных инфекций выделена Salmonella enteritidis, по готовой продукции из отобранных 16 проб в 93,7% (15 проб) обнаружено несоответствие, в том числе в 1 пробе - Salmonella enteritidis, - рассказала Асель Калыкова.
Вынесено постановление об отстранении от работы сотрудников, в том числе которые явились носителями инфекции и по причине отсутствия личных медицинских книжек и отсутствия допуска к работе. Составлен административный материал в отношении ТОО "Ketchup" с последующей передачей материала в административный суд по части 2статьи 425.