В Алматы упрощают процедуры получения медуслуг

Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - В Алматы разрабатывается социальная карта по упрощению процедуры получения медуслуг и открытию амбулаторий в шаговой доступности, передает Kazakhstan Today.

Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщила директор Алматинского городского филиала РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения" Гульнара Искакова.

По ее словам, социальная карта разрабатывается совместно с управлением цифровизации и управлением общественного здоровья города Алматы. Система будет направлена на оперативное получение необходимых справок, услуг не выходя из дома.

Мы работаем над тем, чтобы жители города, используя цифровые инструменты, не затрачивая большого количества времени, могли получать нужные услуги и ответы на свои вопросы. Например, свидетельство о рождении ребенка сейчас можно получить буквально в онлайн-режиме. Если раньше после рождения ребенка одному из родителей приходилось идти в ЦОН и подавать заявление на получение документа, стоять в очереди, то с помощью социальной карты все готовится онлайн. Остается получить документ в личном кабинете и распечатать", - отметила она.

Помимо этого, все социальные выплаты и пособия будут поступать на карту, которая оформлена на роженицу. При этом женщинам не придется тратить время оставлять ребенка, все услуги возможно будет получить в кратчайшие сроки.

Мы обратились в соответствующие органы, чтобы данные свидетельства о рождении выходили в электронном формате, и она была привязана в рабочий кабинет. То есть не надо ходить эту бумажку получать со всеми печатями, есть QR-код, можно привязать к этому, и при необходимости только распечатать", - добавила Искакова.

Кроме того, она отметила, что в целях оказания качественной и доступной медицинской помощи управлением общественного здоровья разработана карта по первичной медико-санитарной помощи. В карте представлены данные государственных поликлиник, в том числе и частных, которые оказывают помощь в рамках ГОБМП и ОСМС. Также выработана стратегия в зависимости от шаговой доступности и указаны те зоны, где есть потребность в открытии дополнительной амбулатории.

В данном направлении продолжается работа. Надеемся, что к концу года у нас уже государственных и частных организаций будет больше, и пациенту не надо будет ехать и тратить время - пациент может пешком дойти до врачебной амбулатории и получить всю необходимую помощь", - подытожила она.

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