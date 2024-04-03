02.04.2024, 15:05 33376
В Алматы усилили контроль над водителями мопедов после жалоб горожан
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Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В весенне-летний период полиция Алматы усилила надзор за дорожным движением отдельных видов транспорта, которые влияют на состояние аварийности в городе в целом.
В практике не редки факты, когда владельцы мотоциклов и мопедов используют установку прямотоков, что влияет на покой граждан, особенно в ночное время суток, и устраивают несанкционированные гонки, а также групповые неорганизованные передвижения с грубыми нарушениями правил маневрирования и скоростного режима. Это вызывает справедливые нарекания и жалобы со стороны граждан города и других участников дорожного движения. В этой связи полицией Алматы усилена работа по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. Проводятся локальный рейды", - рассказал исполняющий обязанности начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
По данным Polisia.kz, на дорогах мегаполиса в период рейда выявлено 168 правонарушений, задержаны 13 нетрезвых водителей. Кроме того, приняты меры административного воздействия в отношении 68 водителей мопедов и 23 самокатов. 38 мопедов водворены на штрафную стоянку.
Основными причинами ДТП с участием мототранспорта в основном являются несоблюдение установленного скоростного режима движения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, маневрирования и др. В минувшем году с участием мопедов зарегистрировано 554 ДТП, в которых пострадал 541, погибло 16 человек", - добавил Шумаев.
Напомним, в Казахстане мопеды вне зависимости от объема их двигателей будут отнесены к транспортным средствам, а водителей обяжут получать права.
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02.04.2024, 21:19 22641
Карагандинские шахтеры и металлурги останутся без 13-й зарплаты
Это объясняется отсутствием прибыли
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Караганда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Профсоюзы угольщиков "Коргау" и металлургов "Жактау" получили официальный ответ от компании Qarmet по поводу дополнительной выплаты, а именно 13-й зарплаты. Эту выплату предприятие делать не будет из-за отсутствия прибыли, сообщает ekaraganda.kz.
В ответе со ссылкой на приложение № 12 к коллективному договору указывается, что "разовая выплата по итогам деятельности компании за отработанный год работникам выплачивается при условии, что прибыль за отработанный год составит ≥ 0 (ноль) тенге. В связи с отсутствием одного из ключевых показателей по условию положения № 12 коллективного договора, а именно - прибыли предприятия и как следствие отсутствия финансового источника, разовая выплата по итогам производственной деятельности предприятия за отработанный 2023 год не представляется возможной". К ответу приложены официальные данные налоговой отчетности, подтверждающие отсутствие прибыли", - сообщили в профсоюзе.
Несмотря на отказ, профсоюзы намерены и дальше добиваться этой выплаты рабочим.
Напомним, в начале февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что за пять предстоящих лет предприятие Qarmet должно вернуть статус одного из лидеров металлургии в Содружестве Независимых Государств.
02.04.2024, 15:36 31646
Из Шымкента выдворены более 800 трудовых мигрантов
У иностранцев выявлены поддельные медсправки и полисы
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Шымкент. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Шымкента выявлены факты предоставления иностранным гражданам поддельных медицинских справок и страховых полисов, сообщает прокуратура города.
По акту прокурорского надзора незаконно выданные разрешения на трудовую деятельность 815 иностранным гражданам аннулированы, и они выдворены из страны", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены руководитель отдела и специалист управления занятости и социальной защиты города.
Установлены аналогичные нарушения в отношении более 6 тыс. трудовых мигрантов, ранее осуществлявших трудовую деятельность.
В целях пресечения вышеуказанных нарушений уполномоченным органом внедрен прием медицинских справок только после проверки через QR-код.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха рассказал, что наибольшее количество мигрантов в Казахстане родом из Узбекистана. С начала года в страну въехало 1 млн 73 тысячи граждан Узбекистана, 218,5 тысячи - из Таджикистана.
02.04.2024, 08:47 42436
Ситуация в Карагандинской области признана сложной: ожидается вторая волна паводка
Фото: gov.kz
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Караганда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводковая ситуация в Карагандинской области признана сложной. Обстановку изучил заместитель премьер-министра - заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев, сообщили в пресс-службе правительства.
В области прогнозируется вторая волна паводка. 40% территорий Нуринского, Осакаровского районов и северной части Актогайского покрыты снегом. Для предотвращения ЧС в паводкоопасные районы переброшены дополнительные силы и средства служб гражданской защиты. Проводятся все необходимые работы, укрепляются дамбы, местные органы и службы обеспечены техникой", - говорится в сообщении.
На сегодня в зоне пристального внимания штаба - бассейн реки Нура.
В Шетском районе был объявлен режим ЧС. В четырех селах - Кайракты, Аксу, Красная Поляна, Дерипсал подтоплено 40 домов, эвакуированы 292 человека, из них 114 детей. В настоящее время обстановка стабилизируется, некоторые жители уже вернулись в свои дома.
По данным ДЧС, наиболее сложная ситуация была 29-30 марта. Сейчас водохранилища работают в пиковом, форсированном режиме.
В верховьях Нуры и Шерубай-Нуры фактически прекратились активные процессы таяния. Снежный покров незначительный. На притоках активных поступлений воды в русло реки Нуры не отмечено. На территориях Каркаралинского и Бухар-Жырауского районов пик паводка, можно сказать, прошел", - доложил начальник ДЧС области Мурат Катпанов.
Было отмечено, что весь причиненный стихией ущерб будет оценен комиссией и полностью возмещен.
Будет оказана помощь, имущество восстановим и возместим. Если дома признают непригодными, будут построены новые либо приобретено другое жилье на вторичном рынке", - сказал Канат Бозумбаев.
По данным МЧС, в связи с увеличением сбросов воды с водохранилищ Самаркандское, Интумакское, Шерубай-Нуринское в населенных пунктах проводятся мероприятия по укреплению валов и укладке мешкотары. В целях недопущения подтопления жилых массивов было откачено более 19 тысяч кубометров талых вод.
Кроме того, противопаводковые мероприятия и ликвидация последствий паводка продолжаются в ЗКО. Эвакуировано 3744 человека, из них 1455 детей. В безопасные места отогнано более 2700 голов скота.
01.04.2024, 15:11 62901
200 миллионов тенге с Kaspi.kz для помощи пострадавшим при паводках
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - От паводков пострадали сразу несколько регионов Казахстана, тысячи семей находятся в пунктах временного размещения. Kaspi.kz вместе с благотворительным фондом "Biz Birgemiz Qazaqstan" организовали сбор средств для помощи пострадавшим через мобильное приложение. Всего за несколько дней 55 тысяч казахстанцев уже собрали около 80 миллионов тенге. Kaspi.kz cо своей стороны увеличил сумму помощи до 200 миллионов тенге.
Председатель ОФ "Biz Birgemiz Qazaqstan" Перизат Қайрат:
Сейчас людям в затопленных районах очень нужна помощь. До многих поселков, где люди остались в своих домах, можно добраться только на вертолетах или в лодках. Спасатели продолжают эвакуировать людей, идут восстановительные работы.
Увидев, что наш фонд работает прозрачно и предоставляет всю документацию по расходованию средств, Kaspi.kz принял решение о сотрудничестве с нами и быстро организовал сбор помощи в своем приложении. Всего за несколько дней казахстанцы собрали для пострадавших более 80 миллионов тенге. И для нас было большой неожиданностью, что Kaspi.kz решил от себя добавить к этой сумме еще 120 миллионов тенге. Огромная благодарность руководству Kaspi.kz за такую поддержку, теперь нас ждет огромная работа с волонтерами. Спасибо всем, кто помогает пострадавшим и спасателям"!
Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz:
Мы сочувствуем пострадавшим и надеемся, что последствия паводков скоро будут устранены и люди смогут вернуться в свои дома. Спасибо каждому нашему любимому клиенту, который внес свой вклад в сбор средств. Kaspi.kz - социально ответственная компания и мы всегда стремимся поддержать наших любимых клиентов в сложных ситуациях. Со своей стороны дополнительно выделяем для помощи пострадавшим 120 миллионов тенге, увеличив собранную сумму до 200 миллионов".
Деньги будут направлены Общественному фонду "Biz Birgemiz Qazaqstan" на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закуп генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов в Актюбинской и Костанайской областях.
Сбор помощи продолжается. В разделе "Благотворительность" в мобильном приложении Kaspi.kz каждый желающий может перечислить средства фонду "Biz Birgemiz Qazaqstan" для помощи пострадавшим.
Kaspi.kz также поможет своим любимым клиентам и партнерам, и предоставит отсрочки по кредитам, кому это необходимо.
Ранее МЧС сообщило, что более 12 тысяч человек эвакуированы в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Улытауской и Абайской областях. Многие жители этих регионов находятся в пунктах временного размещения, их дома подтоплены талыми водами.
01.04.2024, 14:23 63756
Пункт приема помощи пострадавшим от наводнения открылся в Алматы
Активный сбор помощи также ведется в регионах
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открыт пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения, куда неравнодушные граждане могут принести медикаменты, продукты питания, одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи.
Как сообщили в городском акимате, пункт открыт в комьюнити-центре Алмалинского района. Принимаются следующие вещи:
- продукты питания;
- питьевая вода;
- медицинские препараты и медицинские принадлежности;
- одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);
- вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);
- хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);
- средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).
Адрес: Байтурсынова, 22/1, время приема - с 10.00 до 19.00. Контактные номера: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.
Тем временем из Астаны отправлено более 30 тонн гуманитарной помощи в регионы, пострадавшие от паводков.
В выходные дни из Астаны в регионы, где проводятся противопаводковые мероприятия, направлено 14 газелей гуманитарной помощи. Жители столицы собрали для пострадавших от паводков одежду, продукты, средства гигиены, продукты питания и т.д. На данный момент в столице работает 9 складов. В сборе задействовано 30 волонтерских организаций, 200 волонтеров", - рассказали в Министерстве культуры и информации со ссылкой на Национальную волонтерскую сеть.
Кроме того, 31 марта в Актобе прибыла гуманитарная помощь из Туркестанской области. Она будет распределена среди жителей пострадавших районов данного региона. В течение трех дней жители Атырауской области собрали 8 тонн гуманитарной помощи для жителей Актюбинской области.
31.03.2024, 20:14 90716
В Алматы начинается противоклещевая обработка
Дезинсекция стартует 1 апреля
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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первый тур дезинсекционных мероприятий начнется в Алматы 1 апреля, объявил департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
В городе Алматы с 1 апреля этого года начинается 1 тур противоклещевой обработки на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2366,560 гектара", - сообщили в департаменте.
Отмечается, что обработкой будут охвачены 8 лесных массивов и 100 городских парков и скверов, она будет проводиться с учетом погодных условий (в сухую, недождливую погоду) согласно графику с 1 по 27 апреля этого года. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в 2 тура (2-й тур - в мае-июне).
Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат "Дельтэкс SC 10". Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам. Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка!" - объяснили специалисты.
Эпидемиологи санитарной службы Алматы рекомендуют горожанам соблюдать следующие меры предосторожности:
- не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора инсектоакарицидного препарата;
- не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препарата;
- после проведения обработки в течение 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка.
31.03.2024, 09:35 103061
Паводки в Казахстане: на дорогах ограничено движение
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд участков автомобильных дорог Республики Казахстан перекрыли из-за перелива талых вод, сообщает пресс-служба национального оператора "КазАвтоЖол".
Вечером 28 марта в Карагандинской области из-за резкого потепления и талых вод произошел перелив воды на автодорогах реконструкции коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы и граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы на 1610 километре", - проинформировали в компании.
Кроме того, днем 29 марта ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке поселка Аксу - Аюлы на 1505-1864 километрах.
В Алматинской области в связи с возможным повышением уровня воды в озере Ащылысай и угрозой наводнения поселка Караой введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Байсерке - Междуречинск на 23-42 километрах, а также на участке от Алматы до поселка Чапаев.
Между тем в Актюбинской области на моторных надувных лодках эвакуировали 111 человек, в том числе 36 детей, из подтопленного села Каратал. Борт МИ-8 доставил пострадавших в Актобе, сообщили в МЧС РК.
В "КазТемирЖоле" для эвакуации населения Карагандинской области в связи с паводками назначили пассажирский поезд на один рейс с использованием отдельного локомотива на бесплатной основе.
Поезд маршрутом Караганда - Балхаш-2 отправился из Караганды 30 марта в 14.53", - проинформировали в КТЖ.
По этому маршруту назначены еще два поезда с дополнительными вагонами. Таким образом, можно будет перевезти более 1200 граждан из поселков.
Напомним, в Казахстане из-за паводков эвакуировали свыше 10 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Вчера президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
30.03.2024, 15:44 104051
Что-то из ряда вон выходящее - политолог о потопах в Казахстане
Уразгали Сельтеев прогнозирует жесткие меры со стороны президента и смену акимов
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Среди всех последних катастроф и бедствий нынешние потопы - что-то из ряда вон выходящее, написал в своем Telegram-канале политолог Уразгали Сельтеев.
Абсолютно непонятно, как можно было прошляпить такие базовые хозяйственные вопросы. По всей видимости, глава государства примет очень жесткие меры. Возможно, не сразу, но корпус акимов кардинально обновится. Многие не оправдывали ожидания ни жителей, ни центральной власти", - заявил Сельтеев.
По его мнению, на региональном уровне необходимы глубокие и детальные политические реформы.
Кажется, не все областные элиты поняли, что правила политического долголетия значительно меняются: недостаточно просто отчитываться о проделанной работе. Нужно реально контролировать ситуацию 24/7 и не допускать подобных провалов", - подчеркнул политолог.
Он добавил, что региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон.
Там, где сегодня паводковые ЧС, депутаты маслихатов самоустранились, затаились, их будто не существует. А "проспавшие" акимы в большинстве своем имитируют запоздалые "антикризисные" шаги, сопровождаемые нелепым самопиаром", - пишет Сельтеев.
По его словам, за провалы с катастрофическими последствиями чиновники обычно отделываются выговорами либо временным отстранением "сакральной жертвы".
Соответственно, у госуправленцев абсолютно нет мотивации менять управленческие подходы, нет необходимости думать о персональной ответственности ввиду отсутствия серьезных санкций за совершенные деяния, нет стремления стараться что-то улучшить и вообще ориентироваться на развитие. Другими словами, в регионах старые механизмы функционирования госаппарата не работают. Прежняя управленческая культура себя изжила. В том числе поэтому растет число аварий и катастроф", - поясняет автор публикации.
Он предположил, что, если коммунальное хозяйство в регионах и дальше будет сыпаться такими темпами, это приведет к более глубокой деформации системообразующих основ государственности.
Напомним, из-за паводков в Казахстане эвакуированы уже свыше 10 тысяч человек. В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС.
Премьер-министр Казахстана назвал нынешние паводки самыми масштабными за последние годы.
Президент Токаев сегодня проведет экстренное совещание с правительством по паводковой ситуации в стране.
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