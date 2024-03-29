Ездить на мопеде без прав запретят в Казахстане  

Самое распространенное и грубое нарушение - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы

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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет количество нарушений в сфере строительства. За год число административных правонарушений выросло на 35%, сообщает - В Казахстане растет количество нарушений в сфере строительства. За год число административных правонарушений выросло на 35%, сообщает Energyprom





Проблематика в регионах и мегаполисах общая: многочисленные нарушения строительных регламентов со стороны подрядчиков, отсутствие жесткого контроля за качеством от госорганов", - пишут автора материала.





За прошедший год количество административных правонарушений в строительной сфере в РК выросло на 35,1%. Судя по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за январь-декабрь 2023 года было зарегистрировано 5,2 тыс. таких административных дел.





Самое распространенное нарушение, оно же одно из самых грубых - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы. В прошлом году по всей стране было зарегистрировано 1,7 тыс. таких фактов. Второе место по количеству нарушений занимает строительство объектов без технического, авторского надзора: 1,1 тыс. фактов. В сравнении с 2022 годом число административных дел по этой статье выросло на 28,2%. В три раза больше стало нарушений при проведении экспертных или инжиниринговых работ на строительных объектах и в два раза больше - фактов несоответствия стандартам приемки и ввода в эксплуатацию", - сообщается в статье.





При этом уголовные дела за недоброкачественное строительство в Казахстане - редкость. За прошлый год по статье 278 УК РК было зарегистрировано всего 5 таких дел, годом ранее - 3.





Energyprom





Авторы материала считают, что предпосылки многих перечисленных нарушений проистекают из несовершенства действующего законодательства. К примеру, в проекте нового Строительного кодекса, который находится на обсуждении в мажилисе парламента, предлагается закрепить в законодательстве исключение по общему гарантийному сроку на отдельные конструкции или материалы, по которым производителями указаны свои сроки эксплуатации.





С одной стороны, это фактически снимает со строителей часть ответственности в случае рисков в рамках гарантийного срока, с другой - стимулирует подрядчиков использовать стройматериалы с более длительной гарантией. Выходит, фактически вопрос выбора материалов, их качества лежит в плоскости ответственности подрядчиков, а не государства. Это один из принципов саморегуляции строительного рынка. И здесь на первый план выходит именно внутренняя система строгих требований и регламентов, по которым работает строительная компания. К сожалению, в стране предостаточно примеров недоброкачественного строительства фирмами-однодневками, которые возводят дома с многочисленными нарушениями и исчезают", - пишут авторы.





Только за прошлый год специалисты управления градостроительного контроля Алматы выявили 1,1 тыс. нарушений в сфере строительства - на 13% больше, чем двумя годами ранее. Госинспекторами в суды было подано 86 исков о сносе незаконных объектов (плюс 62,3%).





Energyprom





Авторы также пишут о строительстве в Алматы.





Несмотря на то, что в РК существуют государственные нормативы по строительству в сейсмических зонах, в мегаполисе продолжают появляться непонятные конструкции, в том числе кирпичные, возведенные безо всяких СНиПов и даже без проектов. А ведь для сейсмических территорий, к которым относится южная столица, предъявляются более высокие требования. Например, арматура должна применяться большего диаметра - 22-28 мм (для несейсмических районов - 12-16 мм). Фактически в два раза толще должны быть стены и фундаментные плиты. Выдерживать такие стандарты, как правило, могут только крупные компании, обладающие накопленным опытом и внутренней системой контроля", - подчеркивается в материале.





Energyprom





Другой важный вопрос, который казахстанцы часто задают в своих жалобах: почему проекты жилищного строительства не всегда проходят государственную экспертизу и строятся без надзора со стороны госорганов?





По данным Министерства промышленности и строительства РК, в прошлом году 86% объема рынка услуг по экспертизе в строительстве принадлежало частным компаниям и только 14% - государственной. Теперь же предлагается монополизировать рынок этих услуг и полностью передать его в ведение государства.





Также в новом проекте кодекса предлагается внедрить меры оперативного реагирования и планового инспектирования строительного объекта со стороны ГАСК, поскольку сейчас госинспекторы в сфере строительства могут проверять качество проводимых работ только на основании жалобы.



