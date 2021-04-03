В Алматы в четвертый раз снесли незаконно построенную донерную

АЛМАТЫ. 2 АПРЕЛЯ - Как сообщают в управлении градостроительного контроля, известное среди алматинцев кафе "Алматы донер" на пересечении улиц Абая и Масанчи сносили 4 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Незаконный статус пристройки был установлен судом ещё в 2016 году, после чего последовал снос. Тем не менее собственник бизнеса настойчиво продолжает предпринимать попытки - уже в четвертый раз здесь проходит снос на разных этапах строительства", - рассказали в Управлении градостроительного контроля Алматы.

По данным ведомства, накануне работы были пресечены на этапе установки металлического каркаса.

Ранее сообщалось о сносе на улице Гоголя летней террасы ресторана "Пинта", которая, как оказалось, построена на землях государственного фонда.

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