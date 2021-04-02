В Алматы снесли летнюю террасу популярного заведения

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - В управлении градостроительного контроля сообщили, что судебные тяжбы по летней террасе сети "Пинта" велись с 2019 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как оказалось, уличное кафе было установлено на захваченных землях госфонда.





В 2019 году постановлением СМАС собственник был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 319 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде штрафа, но наше требование о сносе не было удовлетворено. Только в текущем году нам удалось добиться сноса незаконно возведенной летней площадки уже на основании решения Специализированного межрайонного экономического суда Алматы", - сообщили в управлении градостроительного контроля города.

Летнюю террасу на улице Гоголя 169 снесли 1 апреля в присутствии судебных исполнителей.

Ранее сообщалось о мерах по сохранению исторического центра Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства