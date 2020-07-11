В Алматы в косметическом магазине развернули подпольную аптеку

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Косметический магазин развернул подпольную аптеку в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками управления криминальной полиции совместно с представителями ДЭР по городу Алматы задержаны двое граждан, которые в магазине по продаже косметики развернули подпольную аптеку, реализовывая там лекарственные препараты. На данный вид деятельности лицензии магазин не имел.

В ходе проведения следственных мероприятий на вышеуказанном объекте всего изъято свыше 11 тыс. таблеток различных наименований и более 100 ампул на общую сумму 1 млн 119 тыс. 200 тенге.

Напомним, в департаменте полиции Алматы в целях недопущения необоснованного завышения цен на лекарственные препараты, предупреждения незаконной их реализации, были созданы специальные мобильные группы, сообщает Polisia.kz

За три дня пресечено 11 фактов незаконной реализации лекарственных средств и медицинских изделий. В ходе обысков изъято 1200 упаковок, в которых находилось 24 000 лекарственных средств, а также 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 на общую сумму 2,5 млн тенге. Среди изъятого также имеется парацетамол китайского производства. В настоящее время устанавливается канал поставки данного препарата в Казахстан. По всем указанным фактам проводится досудебное расследование", - сказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

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