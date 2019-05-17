Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами перекроют ряд улиц, передает Kazakhstan Today.

По данным компании "Алматы Жолдары", в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия будет частично перекрыта дорога на пересечении улицы Гоголя и проспекта Сейфуллина с 16 мая, с 23.00 по 06.00 17 мая.





Также в связи с дорожно-ремонтными работами на улице Гоголя, на перекрестке улицы Байтурсынова и улицы Гоголя, 23.00 с 16 мая по 06.00 17 мая будет перекрыт частично.

Кроме того, в связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра участок дороги от улицы Макатаева до проспекта Жибек Жолы с 22.00 16 мая по 07.00 17 мая будет полностью перекрыт.

В связи с дорожно-ремонтными работами по улице Карасай батыра участок дороги от улицы Исаева до улицы Ауэзова с 23.00 16 мая по 06.00 17 мая будет перекрыт", - отметили в компании.





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