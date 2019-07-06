Система Orphus

В Алматы в связи с ремонтом перекроют ряд улиц

05.07.2019, 11:51 9289
Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с ремонтом перекроют ряд улиц, передает Kazakhstan Today.
 
В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Торайгырова участок от улицы Навои до улицы Мустафина с 22.00 5 июля до 08.00 6 июля будет перекрыт, сообщили в компании "Алматы жолдары".
 
Также на время ремонтных работ будут перекрыты два участка по проспекту Абылай хана. Участок от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра будет закрыт с 22.00 5 июля до 06.00 6 июля. Участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра будет закрыт с 22.00 8 июля до 06.00 9 июля.
 
Кроме того, на улицах Гоголя, Наурызбай батыра и на проспекте Абылай хана будут проводиться дорожно-ремонтные работы и участки на данных улицах будут перекрываться частично. 
 
Во избежание заторов жителей и гостей Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая