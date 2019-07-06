Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с ремонтом перекроют ряд улиц, передает Kazakhstan Today.

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Торайгырова участок от улицы Навои до улицы Мустафина с 22.00 5 июля до 08.00 6 июля будет перекрыт, сообщили в компании "Алматы жолдары".

Также на время ремонтных работ будут перекрыты два участка по проспекту Абылай хана. Участок от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра будет закрыт с 22.00 5 июля до 06.00 6 июля. Участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра будет закрыт с 22.00 8 июля до 06.00 9 июля.

Кроме того, на улицах Гоголя, Наурызбай батыра и на проспекте Абылай хана будут проводиться дорожно-ремонтные работы и участки на данных улицах будут перекрываться частично.

Во избежание заторов жителей и гостей Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.

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