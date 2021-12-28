В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники

Фото: УВП города Алматы
27 декабря в 2.00 в нижних районах города Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 7.00 выпало до 5 сантиметров", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.
В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами, использовано 1300 тонн.
Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.
Выход техники составляет 501 единицу, в том числе 195 пескоразбрасывателей, задействованы 338 дорожных рабочих. С утра запланирован выход 526 единиц спецтехники, 174 пескоразбрасывателей и 1340 дорожных рабочих.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков завершится после обеда.
Температура воздуха сегодня днем 0, -2 градуса с дальнейшим понижением во второй половине дня.
ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.
В ведомстве рекомендуют не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.