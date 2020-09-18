Система Orphus

В Алматы ведется проверка расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с COVID-19

17.09.2020, 15:48 5482
В Алматы ведется проверка расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с COVID-19
Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров подтвердил информацию о контроле расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

Да, действительно проводятся мероприятия, связанные с контролем расходования бюджетных средств, направленных на борьбу с COVID-19. Что касается возбуждения уголовного дела, я эти моменты комментировать не могу. Правильно будет адресовать эти вопросы в соответствующие правоохранительные органы", - сказал Надыров. 

 
Он отметил, что каких-либо санкций в управлении нет, ведомство работает в штатном режиме. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая