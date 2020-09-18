В Алматы ведется проверка расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с COVID-19

Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров подтвердил информацию о контроле расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Да, действительно проводятся мероприятия, связанные с контролем расходования бюджетных средств, направленных на борьбу с COVID-19. Что касается возбуждения уголовного дела, я эти моменты комментировать не могу. Правильно будет адресовать эти вопросы в соответствующие правоохранительные органы", - сказал Надыров.

Он отметил, что каких-либо санкций в управлении нет, ведомство работает в штатном режиме.

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