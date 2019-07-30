В Алматы во время проведения Кубка Азии по триатлону 2-4 августа перекроют ряд дорог

Алматы. 29 июля. Kazakhstan Today - 2-4 августа 2019 года в рамках проведения Кубка Азии по триатлону будет частично перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения велоэтапа соревнований, сообщили организаторы, передает Kazakhstan Today.

2 августа во время тренировочного заезда, с 14.00 до 14.45, будет перекрыто движение по улице Толе би (по южной стороне) от улицы Тлендиева до улицы Утеген батыра. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта.

Движение по улице Утеген батыра от улицы Толе би до улицы Куанышбаева. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

3 августа во время проведения соревнований с 06.30 до 13.00 будет перекрыто движение по улице Толе би (по южной стороне) от улицы Тлендиева до улицы Утеген батыра. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта.

Движение по улице Утеген батыра от улицы Толе би до улицы Куанышбаева. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

4 августа во время проведения соревнований, с 06.30 до 15.00, будет перекрыто движение по улице Толе би (по южной стороне) от улицы Тлендиева до улицы Утеген батыра. Северная сторона будет свободна для движения автотранспорта.

Движение по улице Утеген батыра от улицы Толе би до проспекта Абая. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Движение по проспекту Абая (по северной стороне) от улицы Утеген батыра до улицы Саина. Южная сторона будет свободная для движения автотранспорта.

Перекрытие дорог для таких масштабных событий - это мировая практика. Мы стараемся минимизировать площадь и время перекрытия дорог, чтобы не затруднять движение транспорта. Надеемся на понимание горожан и рекомендуем заранее скорректировать маршруты на выходные", - сообщили организаторы мероприятия.

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