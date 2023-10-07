06.10.2023, 20:43 28246
В Алматы водители мопедов и самокатов за сутки допустили 115 нарушений
Восемь родителей были привлечены к ответственности за допуск детей к управлению самокатами и мопедами
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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специальный рейд провели в Алматы, сообщает Polisia.kz.
За нарушения ПДД, выразившиеся в игнорировании требований правил перевозки пассажиров, правил проезда перекрестка, требований обязательного использования средств защиты, к административной ответственности привлечено 115 человек, в том числе 47 пользователей самокатов, 68 мопедистов.
Восемь родителей были привлечены к ответственности за допуск детей к управлению самокатами и мопедами.
Как ранее сообщалось, с начала года с участием самокатов зарегистрировано 25 ДТП, два человека погибли, 27 получили травмы. С участием мопедов зарегистрировано 292 дорожно-транспортных происшествия, вследствие чего 14 человек погибли, тогда как в 2022 году погибли два человека.
Напомним, в правила дорожного движения, касающиеся езды электросамокатов и мопедов, внесены изменения.
Также сообщалось, что алматинских полицейских хотят пересадить на самокаты, чтобы было легче ловить нарушителей на двухколесном транспорте. Патрульные уже работают в тестовом режиме.
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06.10.2023, 18:10 34131
Это не связано с политикой - Балаева об отмене концертов российских артистов
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Аида Балаева на пресс-конференции службы центральных коммуникаций прокомментировала отмену концертов российских артистов.
Меня больше интересует, почему не проходят концерты наших отечественных исполнителей, деятелей культуры, которые также готовились к концертам в эти дни. Относительно концерта Галкина были комментарии. Это не связано с политикой и отдельными вопросами, о которых вы говорите, а связано в первую очередь с хозяйственными, бытовыми вопросами", - цитирует zakon.kz министра.
По ее мнению, культура и искусство должны находиться вне политики, сообщает sputnik.kz.
У артистов другая миссия. Артисты в целом не должны вмешиваться в политические вопросы. В искусстве и культуре нет границ", - подчеркнула она.
Важно, чтобы артисты понимали свою роль и миссию, отметила министр.
Самое главное, чтобы артисты не делили общество. У нас получается поляризация общества на этом фоне. Поэтому очень важно, чтобы артисты уважали законы нашей страны и понимали, что мы живем в полиэтнической стране и у нас свои приоритеты и принципы", - сказала глава ведомства.
Напомним, концерты юмориста Галкина в Казахстане отменены из-за проведения ремонтных работ на концертных площадках. В концертных залах Алматы и Астаны, где 8 и 9 октября должен был выступать Галкин, обнаружены проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями. Похожие уведомления сделали в организации "Казахконцерт" и администрации Дворца Республики.
06.10.2023, 15:33 39446
Балаева назвала темы, по которым нельзя подать петицию
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге в СЦК перечислила вопросы, по которым граждане не смогут подать петицию, передает корреспондент агентства.
Регламентация работы института петиций предусматривается законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".
По словам Аиды Балаевой, подать петицию смогут граждане Республики Казахстан в электронном виде в ИС "Е-Өтініш" либо в виде письменного заявления. При этом не смогут подаваться петиции по вопросам изменения формы правления, административно-территориального устройства и госграницы Республики, правосудия, амнистии, национальной безопасности и др.
Она уточнила, что перечень тем сформирован на основе конституционного и уголовного права, а также законе о референдуме
Срок рассмотрения петиции для центральных госорганов - не более 40 рабочих дней со дня регистрации, для акиматов и маслихатов - не более 20 дней. В процессе рассмотрения петиции госорган будет обязан реализовать ряд мероприятий. В частности, осуществить выезд на место, провести публичные обсуждения проекта решения с приглашением заявителя, создать отдельную комиссию или рабочую группу, проанализировать поступившие к петиции комментарии, изучить международный опыт и провести сравнительно-правовой анализ", - пояснила министр.
По результатам рассмотрения первый руководитель будет обязан выступить в СМИ с официальным сообщением. Закон вступает в силу по истечении 6 месяцев после дня его первого официального опубликования.
Балаева проинформировала, что установлены пороговые значения для обязательного рассмотрения петиции госорганами:
- не менее 5 тысяч голосов граждан в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства;
- не менее 2% от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы;
- не менее 1% голосов от численности населения административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции акиматов.
В ходе брифинга Аида Балаева также затронула вопрос разработки закона о масс-медиа. По ее словам, закон о СМИ 1999 года морально устарел.
За более чем 20 лет информационное поле полностью изменилось, в закон вносили десятки поправок, но в итоге назрел вопрос разработки нового законопроекта", - сказала спикер.
Новеллы законопроекта посвящены сокращению сроков рассмотрения запросов СМИ, переходу на грантовое финансирование, установлению срока исковой давности к материалам СМИ, национальному докладу о правах журналистов, упрощению аккредитаций посредством пресс-карты.
Относительно внедрения пресс-карт: данный механизм разрабатывается как альтернатива действующей аккредитации. Это в первую очередь будет сделано для облегчения взаимодействия журналистов с государственными органами. Также нами была успешно осуществлена комплексная работа с госорганами по включению в законопроект нормы об исковой давности после ее исключения на стадии межведомственной комиссии. Речь идет о трех годах, однако я, как министр, поддерживаю предлагаемый медиасообществом срок - 1 год", - отметила Аида Балаева.
По ее словам, новым законом о масс-медиа предлагается увеличить объем теле-, радиопередач на госязыке до 70%
Баланс 50 на 50 заложен в действующем законе "О СМИ" достаточно давно, еще в 1999 году. По истечении почти 25 лет тренды в стране изменились в сторону развития государственного языка и отечественного контента. В рамках законопроекта "О масс-медиа" предлагается увеличить объем вещания телерадиоканалов на государственном языке с 50% до 70%", - пояснила министр культуры и информации Аида Балаева на пресс-конференции в СЦК.
По ее словам, такой переход будет поэтапным.
Ранее Аида Балаева рассказала, что закон "Об общественном контроле" нужен, чтобы граждане понимали свои законные права на участие в управлении государством.
06.10.2023, 12:26 47666
Запретить передачу земель Иле-Алатауского нацпарка акимату Алматы требуют общественники
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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.
Инициативная группа "Сохраним Кок-Жайляу" совместно с экологическим обществом "Зелёное спасение" на пресс-конференции в казахстанском пресс-клубе выступили против передачи 20 тысяч гектаров земель Иле-Алатауского национального парка в ведение регионального парка Медеу. Экоактивисты отметили, на этих землях расположены такие популярные природные рекреационные зоны, как ущелье Бутаковка, Алма-Арасан, урочище Кок-Жайляу, а также территория вокруг Медеу и Шымбулака", - сообщает Informburo.
Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.
Параллельно с принятием поправки акимат Алматы начал озвучивать тезисы дальнейшего развития алматинского туристического кластера. Прозвучала цифра "20 тысяч гектаров", которую городской акимат намерен запросить для перевода из Иле-Алатауского нацпарка в природный парк Медеу, находящийся под управлением акимата. Территории, которые акимат собирается забрать себе, включают и урочище Кок-Жайляу, недавно переданное в нацпарк после отмены проекта строительства горнолыжного курорта", - сообщила инициативная группа совместно с экологическим обществом "Зеленое спасение" во время пресс-конференции.
Консультант по вопросам экологии Владимир Ни подчеркнул, что принятая парламентом поправка по своей формулировке распространяется на земли нацпарков, находящихся на границе городов республиканского значения.
А таких городов, не считая столицу, у нас два - Алматы и Шымкент. Но на самом деле это касается только Алматы. С юридической точки зрения это положение индивидуального применения. Таким образом, поправку по возможной передаче Иле-Алатауского нацпарка в региональный парк Медеу приняли в обход общего порядка принятия таких решений", - сказал Ни.
Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.
Сейчас в акимате разрабатывают очередной мастер-план по обустройству этих природных территорий. Планы обосновываются необходимостью строительства туристской инфраструктуры для строительства кемпингов, глэмпингов и горнолыжных курортов на территории вокруг Алматы. Но застраивать горы - это значит разрушить ценность и уникальность города", - сказала Ажар Джандосова.
По словам Владимира Ни, горнолыжный кластер (ГЛК) сегодня называют якорным проектом по привлечению туристов в Алматы.
Между тем экономическая обоснованность этого проекта вызывает сомнения в условиях глобального потепления. Сейчас по всему миру закрываются горнолыжные курорты. Изменение климата делает развитие ГЛК нерентабельным в долгосрочной перспективе. В 2019 году мы провели обзор исследований по воздействию изменения климата на перспективы ГЛК в США и Альпах и выяснили, что временные рамки функционирования ГЛК сокращаются без искусственного оснежения, что значительно увеличивает их затраты. Даже уже раскрученные ГЛК становятся нерентабельными. По сути, нам скидывают климатические неликвиды, и мы с воодушевлением их принимаем, хотя у нас очень ограниченный круг собственных потребителей ГЛК", - пояснил Владимир Ни.
В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.
Как результат нехватки финансирования, мы наблюдаем, что сегодня происходит в ущелье - горы мусора, не соблюдаются вопросы безопасности и так далее. В случае передачи земель, нацпарк Иле-Алатау будет финансироваться не из республиканского бюджета, а из местного, то есть перейдет в состав регионального природного парка Медеу. Для этого необходима разработка естественно-научного обоснования и технико-экономического обоснования, получение положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также проведение общественных слушаний", - пояснили в управлении.
В управлении отметили, что в соответствии с законом РК "Об особо охраняемых природных территориях", государственный региональный природный парк по своим целям, задачам и охранному регламенту во многом повторяет государственный национальный природный парк. По их словам, отличие заключается лишь в том, что региональный парк относится к особо охраняемым природным территориям местного значения и ориентирован на охрану природы и научные исследования.
Кроме того, передача земель не приведет к снижению уровня охраны окружающей среды, поскольку оба парка относятся к одной категории особо охраняемых природных территорий с аналогичными охранными мероприятиями", - сказали в управлении.
Также в управлении пообещали, что в случае расширения площади парка Медеу за счет присоединения части земель из нацпарка городской акимат в соответствии с законодательными процедурами проведет разработку технико-экономического обоснования расширения и улучшения состояния этой особо охраняемой природной территории местного значения. Специалисты проанализируют текущее состояние территории и проработают меры по защите от опасных геологических явлений, предупреждению чрезвычайных ситуаций, борьбе с пожарами, сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем и другие необходимые аспекты.
Однако председатель экообщества "Зеленое спасение" Сергей Куратов скептически оценил возможности городского акимата по эффективному контролю за ответственным использованием особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Акимат Алматы не может обеспечить адекватное управление местными ООПТ, не может обеспечить сохранность памятников истории и культуры местного значения. Природный парк Медеу практически полностью застроили и превратили в микрорайон. Ущерб, нанесенный урочищу Кок-Жайляу в период незаконного строительства горнолыжного курорта, не возместили до сих пор. Роща Баума многие годы находится в плачевном состоянии. С их согласия в аэропорту снесли историческое здание VIP-терминала. Бывшая военная крепость постепенно разрушается, в городе полно заброшенных и недостроенных зданий", - сказал Сергей Куратов.
Инициативная группа "Сохраним Кок-Жайляу" совместно с экологическим обществом "Зеленое спасение" выдвинула несколько требований к парламенту и правительству. В их числе:
- запретить передачу любых земель ООПТ республиканского значения под управление местных исполнительных органов;
- запретить их вмешательство в деятельность нацпарков;
- обеспечить строгое соблюдение международных конвенций и национального законодательства в сфере особо охраняемых территорий.
Ранее общественники уже выступали с предложением лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
В марте экологическое общество Алматы сообщало о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
В экообществе отметили, что природная среда нацпарка целенаправленно уничтожается на протяжении 12 лет вследствие сдачи земель в аренду под застройку кафе и других объектов. Экологи не исключают, что планируемое строительство автостоянок и площадок является завуалированной подготовкой земель для последующей сдачи в аренду под строительство новых кафе.
Ранее также сообщалось о передаче участков земли Иле-Алатауского национального парка в частную собственность и вырубке яблоневых садов в Бутаковском ущелье.
06.10.2023, 12:10 48791
Несколько жилых массивов Алматы и Алматинской области останутся без холодной воды
На пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинский тракт в три этапа будут выполняться работы по выносу водоводов
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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В течение предстоящей недели несколько жилых массивов Алматы и Алматинской области планируют отключать от подачи холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба ГКП "Алматы су".
В рамках работ по строительству дорожно-транспортной развязки на пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинский тракт в три этапа будут выполняться работы по выносу водоводов Д=1400 мм, 1200 мм из-под пятна строительства", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что в период 1-го этапа производства работ 9 октября с 00.00 до 22.00 10 октября подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные по следующим адресам:
- Турксибский район микрорайон Кайрат, микрорайон Нуршашкан;
- Медеуский район ЖК Medey City, Family Comfort;
- Талгарский район Алматинской области, поселки Белбулак, Гульдала, Луч Востока, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш, в том числе жилые комплексы "Нурия", "Достар", "Алма Тау" "Бесагаш", Hayat Apartaments Ashyq Tobe;
- коммерческие объекты, расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.);
- ожидается понижение давления воды на сетях микрорайона Атырау -1, 2, 3.
С 00.00 12 октября до 22.00 13 октября без воды останутся следующие потребители:
- Турксибский район, ЖК Nomad City;
- Медеуский район ЖК Medey City, Family Comfort;
- Талгарский район Алматинской области, поселки Белбулак, Гульдала, Луч Востока, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш, в том числе жилые комплексы "Нурия", "Достар", "Алма Тау" "Бесагаш", Hayat Apartaments, Ashyq Tobe;
- коммерческие объекты, расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д. );
- ожидается понижение давления воды на сетях микрорайона Атырау -1, 2, 3.
В рамках выполнения завершительного 3-го этапа работ с 00.00 16 октября до 22.00 17 октября водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- Турксибский район микрорайон "Нуршашкан", ЖК Nomad City;
- Талгарский район Алматинской области "Аспан Сити".
Ранее аким Алматы рассказал, как будут решать проблему с нехваткой воды в Медеуском районе.
06.10.2023, 09:20 55616
Работающих через "Яндекс.Такси", inDriver водителей в РК заставят официально регистрироваться
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанских водителей, работающих через "Яндекс.Такси", inDriver и другие агрегаторы, заставят официально регистрироваться. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев.
Необходимо вот этот пласт всех нелегальщиков-перевозчиков в регулятивную сферу перевести. Нужно регулировать этот процесс. Такие поправки уже внесены в закон об автомобильном транспорте, и они вступят в силу с 1 января 2025 года. Физические лица, которые получают заказы, регистрируются на этих интернет-платформах, будут приравнены к перевозчикам такси. И для них будут распространяться требования о прохождении предрейсового, послерейсового медосмотра и обязательное прохождение предрейсового технического осмотра", - цитирует Алибека Кениспаева Sputnik.kz.
05.10.2023, 18:57 86921
Медиакорпорация Китая начинает сотрудничество с Казахстаном
Соглашение подписали в преддверии международного форума "Один пояс, один путь"
Фото: Atameken Business
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Медиакорпорация Китая (CMG) и холдинг Atameken Business подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь на телеканале Atameken Business будут показывать программы и кинофильмы, которые производит CMG, сообщает медиаресурс "Большая Азия".
На церемонии подписания соглашения присутствовали высокопоставленные гости - директор Центра перевода и производства кино и телевидения CMG Ван Лу, а также временный поверенный посла КНР в Казахстане Син Фанфан.
Соглашение подписали в преддверии международного форума "Один пояс, один путь", который состоится в текущем месяце в Пекине.
Все говорят, что XXI век - век Азии. Я верю, что наши СМИ нашли путь к современным трендам. Как мы видим, на вашем телеканале высоко ценят документальные фильмы, которые рассказывают о жизни людей. Надеюсь, это приведет к расширению сотрудничества между нашими странами", - подчеркнула директор Центра перевода и производства фильмов и телепередач медиакорпорации Китая Ван Лу.
В эфире телеканала уже есть передачи о Китае, теперь их перечень пополнят около 10 документальных фильмов.
Наше сотрудничество, в частности, базируется на общих гуманитарных ценностях. Для нас важно детально раскрыть китайскую культуру. При этом мы всегда придерживаемся требований министерства иностранных дел и уважаем законы вашей страны. Наша главная цель - это взаимопонимание народов", - заявил в ходе визита заместитель Евразийского бюро медиакорпорации Китая Шао Цзяньгуан.
В ближайшие дни в эфир выйдет документальный фильм "Мықтылық масштабы", который подготовила съемочная группа "Атамекен бизнес". Эта картина расскажет о жизни людей, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
05.10.2023, 17:42 90106
Казахстанский депутат заявил о внешних силах, распространяющих радикальный ислам в стране
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената депутат Нурторе Жусип выразил встревоженность радикализацией ислама в стране и потребовал принять меры по предотвращению распространения религиозного экстремизма в Казахстане.
Нурторе Жусип призвал уполномоченные органы задуматься о том, что одержимые радикальной идеологией люди работают во всех сферах общества, сообщает kazpravda.kz.
Внешне они открыто не проявляют сопротивления, а внутренне руководствуются чуждой идеологией. Сейчас внешние силы создают различные общественные фонды, объединения, занимаются, на первый взгляд, благими мерами, такими как просвещение, образование, социальная поддержка, выделение финансовых грантов. Таким образом "благодетели" реализуют недоброжелательные умыслы, пополняя ряды своих сторонников. Становится страшно от одной мысли о количестве детей, растущих в их семьях, и их влиянии на окружающих людей", - заявил депутат.
Сенатор признал, что благодатной почвой для распространения чуждого ислама являются необразованность и безработица.
Он констатировал, что сегодня растет объем контента, опровергающего традиции и национальные ценности народа через открытые интернет-ресурсы, продвигая позиции нетрадиционного ислама.
В результате этого со стороны наших граждан проявляются возражения против наших традиций и национальных ценностей, традиционной культуры и искусства, неуважение к государственным символам и некоторым праздникам, не соответствующий требованиям светского общества отказ от определенных законом общих обязанностей, таких как служба в армии, получение среднего образования, некоторые виды медицинских процедур. Также открыто предпринимаются попытки навязать молодежи искаженные религиозные представления, отвлекая от всеобщего обучения, здравого ума, современных взглядов", - отметил сенатор.
Депутат считает необходимым совершенствовать законодательство с учетом национального самосознания, изучив передовой опыт зарубежных стран, а также пропагандировать национальные ценности на государственном уровне, проводить широкую просветительскую работу в СМИ, школах и семье, общественных институтах, информирует sputnik.kz со ссылкой на РИА Новости.
Кроме того, он предложил создать во всех регионах самостоятельные управления по делам религий и усилить их кадровый потенциал, а также создать центр по переподготовке лиц, самостоятельно получивших религиозное образование за рубежом, и аккредитовать их дипломы. "Правительство должно держать данный актуальный вопрос на строгом контроле", - подчеркнул депутат.
Ранее президент поставил точку в нашумевшем вопросе о ношении хиджаба в школах Казахстана.
05.10.2023, 11:20 88386
В Мангистауской области ущерб в 1,2 млрд взыскали с предприятия за трудовые и экологические нарушения
Также предприятие оплатило административные штрафы на сумму более 70 млн тенге
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Актау. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области ущерб на сумму 1,2 млрд взыскали с предприятия за трудовые и экологические нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратурой Мангистауской области проведена проверка в деятельности АО "Phystech II". В деятельности компании выявили ряд грубых нарушений трудовых прав работников, а также неисполнение требований экологического законодательства, невыполнение контрактных обязательств перед государством и другие недостатки", - проинформировали в пресс-службе.
В результате предприятие возместило государству ущерб на сумму 1,2 млрд тенге, а также оплатило административные штрафы на сумму более 70 млн тенге.
Ранее АО "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали более чем на 3 млн тенге.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?