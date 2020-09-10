В Алматы врачи провели успешную операцию 102-летней женщине

Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today -102-летняя Анна Назаровна Шестопалова поступила в больницу со сложным подвертельным переломом бедренной кости, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на почтенный возраст, травматологи прооперировали пациентку, на ноги она встала уже на следующие сутки после операции.

Таких возрастных пациентов у нас еще не было, хотя несколько лет назад мы прооперировали 96-летнего пенсионера, сейчас ему 103 года, и он жив-здоров. Надеемся, что и нынешняя пациентка после нашей операции будет жить и радовать своих близких. Она настроена очень позитивно", - рассказал заведующий отделением травматологии Владимир Семенов.

Травматолог Ахмед Даврешов отметил, что обычно такие операции осложняются возрастным заболеваниями, которые наблюдаются у пациентов.

Перед операцией мы скорректировали анализы, подготовили пациентку и взяли у нее разрешение. Все прошло хорошо, без нашей помощи она осталась бы прикованной к постели. Сама операция длилась 35 минут", - добавил Даврешов.

Я не боялась операции, отнеслась к ней легко. Чтобы прожить так долго, как я, надо быть добрым человеком, не ссориться с людьми, желать всем только хорошего, любить, правильно питаться, больше времени проводить на свежем воздухе, быть честной и справедливой", - рассказала долгожительница.

8 сентября стало известно, что алматинские врачи спасли пациента почти со 100%-ным поражением легких.

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