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В Алматы временно ограничат движение автотранспорта на пересечении улиц Абиша Кекилбайулы и Бокина

14.04.2022, 09:17 23521
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Алматы на 8 часов ограничат движение на перекрестке улиц Абиша Кекилбайулы и Бокина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 22.00 16 апреля до 6.00 17 апреля 2022 года в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Абиша Кекилбайулы и Бокина", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети". 

 
Отмечается, что временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях (замены аварийной плиты перекрытия), проходящих под проезжей частью.
 

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда данного участка", - добавили в компании.

 

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Штормовое предупреждение объявили в шести областях

14.04.2022, 21:16 7761
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 апреля ночью на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на северо-западе области порывы 16 м/с.
 
15 апреля на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
 
Днем 15 апреля на юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
 
15 апреля на западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, туман. Ветер южный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.
 
Ночью и утром 15 апреля на западе Кызылординской области ожидается гроза.
 
15 апреля ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. 
 

Возобновляются авиарейсы между Атырау и Астраханью

14.04.2022, 20:37 8906
Возобновляются авиарейсы между Атырау и Астраханью
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - С 26 апреля казахстанская авиакомпания QazaqAir возобновляет международные рейсы между Атырау и Астраханью с частотой два рейса в неделю, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на воздушном судне типа Bombardier Q400, сообщает пресс-служба МИИР.
 
Полеты планируется выполнять в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.
 
Ранее сообщалось, что с 20 апреля иранская авиакомпания Kish Air планирует начать выполнение регулярных международных рейсов по маршрутам Тегеран - Алматы и Горган - Актау с частотой один рейс в неделю по каждому маршруту.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт прокомментировала зверское изнасилование девочки в Иссыке

14.04.2022, 19:39 9661
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт прокомментировала зверское изнасилование девочки в Иссыке
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова прокомментировала изнасилование девочки в Иссыке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

То, что произошло, - это просто ужасно! Я сегодня тоже в таком шоке от этой новости (…) я даже себе не могу представить, что с этим ребенком сейчас происходит. Это очень страшно", - сказала Дина Смаилова.

 
По ее словам, "в первую очередь нужно криминализовать побои, криминализовать любое насилие".
 

У нас нет даже такой нормы в законе о детях, что детей бить нельзя, нигде это не написано. Ни в одном законе страны нет таких слов "детей бить нельзя". Все понимают, что это тяжкое, особо тяжкое преступление. Я за это преступление сослала бы куда-нибудь на рудники!" - добавила она.

 
Также руководитель фонда "НеМолчи" отметила отсутствие эффективной работы неправительственных организаций.
 

Эффективная работа, она складывается из взаимного сотрудничества с государством. Государство нас, экспертов, которые работают ежедневно с насилием, не подпускает к себе. Мы работаем сами по себе, они работают сами по себе, а должны быть выстроены отношения такие, чтобы мы буквально по одному звонку, по каким-то официальным выстроенным коммуникациям могли обращаться в госорганы. Мы сейчас это делаем "методом тыка", - заявила она.

 
Кроме того, Дина Смаилова подчеркнула, что "распределение грантовых средств должно идти непосредственно к жертвам".
 

Это делается опять же через государство. Государство назначает конкретные НПО, которые прозрачно потом отчитываются. Берет деньги и прозрачно потом отчитывается перед государством, скольким жертвам они помогли", - сообщила Дина Смаилова.

 
Она также отметила: "Отсутствие женщин на местах, где принимают решения (...) в правоохранительной системе только мужчины (…) и вот эти мужчины, они почему-то за нас, женщин, принимают решения, как нам безопаснее. Они ни разу не были на нашем месте, никто из них не боялся быть изнасилованной, не боялся быть избитой, но решения принимают эти люди".
 
Как стало известно ранее, в Иссыке изнасиловали малолетнюю девочку. Насильником стал родственник ребенка. В настоящее время подозреваемый задержан. По факту возбуждено и проводится уголовное расследование, предусмотренное статьей 120, часть 4, УК РК (Изнасилование). Ребенок находится под наблюдением медиков.
 

"Вторая Республика": на площадке TALQYLAU обсудили обновление государственной модели

14.04.2022, 18:45 14061
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В столице состоялось второе заседание диалоговой площадки TALQYLAU, запущенной на базе института общественной политики партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Темой обсуждения, определенной по итогам голосования на telegram-канале института, стала идеологема главы государства по трансформации государства - "Вторая Республика".
 
В ходе открытой дискуссии с трансляцией прямого эфира в социальных сетях эксперты, общественные деятели, депутаты мажилиса высказали свое мнение относительно реформ, предложенных президентом страны.
 
Принявший участие в заседании государственный секретарь РК Ерлан Карин отметил, что данный термин олицетворяет изменение модели государственного управления, предполагающей более эффективный баланс между институтами власти.
 

Если "Новый Казахстан" - это более широкая идеологема, несущая широкую общественную трансформацию, то "Вторая Республика" - это изменения уже государственной модели. То есть в первом случае это содержательный процесс, а во втором - институциональный. И с учетом того, что в послании 16 марта президентом были озвучены конкретные новые политические инициативы, реализация которых практически началась, можно сказать, что переход ко "Второй Республике" уже состоится в ближайшее время", - сказал Ерлан Карин.

 
Государственный секретарь отметил, что новые президентские инициативы означают перезапуск, рестарт всей политической системы. После принятия новых законов и внесения изменений в Конституцию фактически уже в этом году в Казахстане состоится переход к новой модели государственного управления. Она институционально усилит систему сдержек и противовесов, будет способствовать формированию новой политической культуры.
 
В свою очередь исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась с модернизации партии.
 

С учетом либерализации законодательства, упрощения процедур регистрации новых партий, можно ожидать появления новых игроков на партийно-политическом поле страны. Эта ситуация для нашей партии является возможностью доказать свою нацеленность на долгосрочное, ответственное лидерство и готовность к конкурентной борьбе. Встреча на данной площадке, где в рамках конструктивного диалога вырабатываются конкретные идеи и предложения по развитию Казахстана, подчеркивает, что AMANAT максимально способствует повышению политической культуры", - отметил Асхат Оралов. 

 
По словам директора центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, "республика" во все времена олицетворяла систему государственной власти, формируемую выборным путем.
 

Мы видим, насколько в период президентства Касым-ЖомартаТокаева реформируется избирательная система, внедрен институт выборности сельских акимов, потом пойдут районные. Идет возвращение элементов мажоритарной системы в избирательный процесс - это тоже символ. Символ не просто смены идеологии или смены концептов, а того, что действительно идет движение вперед", - добавил Андрей Чеботарев.

 
По мнению депутата мажилиса Айдоса Сарыма, сегодня казахстанцы проживают исторический период, когда меняется не только Конституция, но и система госуправления.
 

Мы не отвергаем прежние форматы государственности, но важно понимать, что возврата к ним уже не будет. Не секрет, что у нас многие граждане живут ощущениями каких-то других стран, каких-то утопий. Сейчас всем важно вернуться в наше пространство и научиться жить в своей повестке дня", - сказал народный избранник.

 
В ходе встречи своим мнением поделились директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, директор Института европейского права и прав человека профессор Марат Башимов. При этом вопросы звучали не только от участников из зала, но и от онлайн-зрителей.
 
Напомним, инициатива создания диалоговой площадки TALQYLAU была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном съезде AMANAT как один из пунктов программы партийной трансформации. В дальнейшем заседания TALQYLAU будут проходить в разных форматах - дискуссия, запись подкастов, дебаты. На площадке на постоянной основе будут встречаться эксперты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных вопросов, волнующих граждан.
 

В самом крупном районе Алматы нет места для строительства соцобъектов

14.04.2022, 18:03 15166
В самом крупном районе Алматы нет места для строительства соцобъектов
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Алматы на фоне роста населения и бурного жилищного строительства проявляется явная неразвитость социальной инфраструктуры и недостаток общественных пространств, сообщил на встрече с жителями Бостандыкского района города аким Алматы Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я вынужден констатировать, что сегодня в государственном земельном фонде города нет свободных земельных участков для строительства и расширения социальной инфраструктуры, а также мест досуга и общественных пространств. С учетом этого факта эти проблемы мы будем решать исключительно путем строительства или пристроек, или выкупа зданий и земельных участков у частных собственников", - сообщил Досаев. 

 
По его словам, на сегодня дефицит мест в школах Алматы составляет более 19,6 тысячи, из них - 3300 в Бостандыкском районе. Очередность в детские сады Алматы от 1 до 6 лет составляет 41 200 мест, из них в Бостандыкском районе - 2400 мест. 
 

В настоящее время акиматом ведется строительство 5 пристроек к действующим школам на 1320 мест, из них до конца календарного года будут введены в эксплуатацию 4 пристройки на 1020 мест (школы №№ 125, 146, 191 и специнтернат № 9). 1 пристройка на 300 мест к школе № 65 будет введена в III квартале 2023 года", - рассказал аким.

 
Также акимат планирует выкупить часть здания школы № 94, которая принадлежит сейчас частному колледжу, что даст дополнительно 600 ученических мест. 
 

Дефицит ученических мест пока будет сохраняться, но мы приложим усилия для решения данной проблемы в рамках разрабатываемого плана развития города Алматы на 2022 - 2024 годы", - сообщил глава Алматы. 

 

В Казахстане ужесточат ответственность за мошенничество и создание финпирамид

14.04.2022, 15:15 18671
В Казахстане ужесточат ответственность за мошенничество и создание финпирамид
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Генеральная прокуратура Республики Казахстан разработала проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Законопроект предусматривает поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Бюджетный кодексы, направленные на:
 
  • усиление уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, монополистическую деятельность, экономическую контрабанду, уклонение от уплаты таможенных пошлин, незаконное пересечение и нарушение правил охраны государственной границы, организацию незаконной миграции и другие общественно опасные деяния;
  • введение уголовной ответственности за незаконную передачу, незаконное хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории указанных режимных объектов;
  • усовершенствование признаков отдельных составов уголовных правонарушений, в том числе признаков группового неповиновения в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества;
  • декриминализацию незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах;
  • обеспечение принципа неотвратимости уголовной ответственности с установлением наказуемости покушения на уголовный проступок и преступление небольшой тяжести;
  • трансформацию отдельных видов дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности или наказания;
  • упразднение учреждений чрезвычайной безопасности;
  • введение возможности финансирования служб пробации и учреждений уголовно-исполнительной системы из местных бюджетов;
  • создание независимых общественных комиссий по вопросам условно-досрочного освобождения и замены наказания осужденным;
  • совершенствование порядка санкционирования отдельных процессуальных и следственных действий с передачей ряда полномочий от судов органам прокуратуры;
  • наделение стороны защиты правом предоставления суду консолидированного процессуального документа в виде акта защиты;
  • расширение процессуальной значимости видеофиксации следственных действий с минимизацией дублирования результатов в протоколах;
  • совершенствование института процессуального соглашения о сотрудничестве с осужденными;
  • оптимизацию форм и процедур досудебного расследования, в том числе с сокращением числа выносимых органом досудебного расследования процессуальных решений.
 

Для их реализации необходимы законодательные поправки в Бюджетный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, законы "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О связи", "О присяжных заседателях", "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О Национальной гвардии Республики Казахстан", - отмечается в документе.

 
Также подчеркивается, что принятие законопроекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.
 
С полный текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА". 
 

Минюст: внесение в мажилис новой редакции закона "О СМИ" планируется в 2023 году

14.04.2022, 15:07 19011
Минюст: внесение в мажилис новой редакции закона "О СМИ" планируется в 2023 году
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Внесение в мажилис новой редакции закона "О средствах массовой информации" планируется в 2023 году, сообщил министр юстиции Казахстана Канат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пока идет выработка концептуальных подходов к изменению норм закона в соответствии с теми направлениями, которые даны главой государства в послании", - проинформировал на брифинге СЦК Канат Мусин.

 
Спикер отметил, что это непростая работа. 
 

Для того чтобы получить закон, который будет регулировать в должной мере отношения в этой сфере и удовлетворять как общество, так и журналистов, нужно время, поэтому запланировано внесение в мажилис в 2023 году", - уточнил министр.

 
Напомним, что 16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть закон "О СМИ".
 

Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан

14.04.2022, 13:35 21416
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
Фото: instagram/kishairofficial
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - С 20 апреля 2022 года иранская авиакомпания Kish Air планирует начать выполнение регулярных международных рейсов по маршрутам Тегеран - Алматы и Горган - Актау с частотой один рейс в неделю по каждому маршруту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Рейсы будут выполняться по средам (Горган - Актау) и четвергам (Тегеран - Алматы) на воздушных судах типа A321 и MD-82/83", - сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

 
Отмечается, что рейсы будут выполняться в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.
 

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