В Алматы временно ограничат движение транспорта по улице Кудерина в ночное время

АЛМАТЫ. 16 СЕНТЯБРЯ - В связи с дорожным ремонтом временно ограничат движение транспорта по улице Кудерина в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 15 по 20 сентября текущего года в ночное время с 23.00 до 06.00 движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Кудерина от проспекта Райымбека до проспекта Рыскулова. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - говорится в сообщении управления городской мобильности Алматы.





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