Несколько развязок откроют в Алматы в этом году

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АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов сегодня на пресс-конференции региональной службе коммуникаций рассказал о строительстве дорог и открытии новых развязок, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Мурзаханова, сейчас в городе ведется строительство трёх транспортных развязок. Уже в этом году планируется открыть движение по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова , а в следующем году планируется завершить строительство развязок на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, и на пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом.

Кроме того, ведется строительство четырех пробивок улиц . В текущем году планируется завершить строительно-монтажные работы и открыть движение для автотранспортных средств по пробивке проспекта Абая , а также улиц Алатау и Ауэзова. В 2023 году планируется завершить пробивку улицы Саина при условии своевременного выкупа участков", - сказал Мурзаханов.

Он отметил, что к 2025 году в Алматы построят 350 километров дорог.

В этом году планируется провести средний ремонт дорог на 212 улицах протяженностью 206 километров. В том числе на 20 магистральных улицах: проспект Рыскулова, проспект Суюнбая, улица Сатпаева, улица Кудерина, улица Жансугурова, проспект Райымбека, улица Яссауи, Шаляпина, улица Момышулы, улица Жандосова, проспект Сейфуллина, улица Курмангазы, ВОАД, ТР улица Халиуллина - Кульджинский тракт, улица Северное кольцо, улица Бурундайская, улица Татибекова, улица Омаровой, улица Толе би - протяженностью 43 километра. В настоящее время ремонтные работы завершены на 95 улицах, среди которых 12 магистральных протяженностью 24 километра и 83 местного значения протяженностью 68,2 километра. Ведутся работы на 39 улицах. Завершение дорожных работ и обеспечение проезда транспорта по магистральным улицам планируется до конца сентября. По всем остальным улицам районного значения завершить ремонт до конца октября", - добавил Мурзаханов.

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