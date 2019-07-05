В Алматы временно перекроют участок проспекта Абылай хана

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ по проспекту Абылай хана, участок от проспекта Абая до улицы Шевченко с 22.00 4 июля до 06.00 5 июля будет перекрыт. Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее", - сообщили в компании "Алматы жолдар".
Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.
Напомним, в Алматы во избежание заторов полное перекрытие дорог при ремонтных работах осуществляется только ночью.
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