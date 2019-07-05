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В Алматы временно перекроют участок проспекта Абылай хана

04.07.2019, 10:51 5995
В Алматы временно перекроют участок проспекта Абылай хана
Алматы. 4 июля. Kazakhstan Today - В Алматы временно перекроют участок проспекта Абылай хана, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ по проспекту Абылай хана, участок от проспекта Абая до улицы Шевченко с 22.00 4 июля до 06.00 5 июля будет перекрыт. Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее", - сообщили в компании "Алматы жолдар".

 
Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.
 
Напомним, в Алматы во избежание заторов полное перекрытие дорог при ремонтных работах осуществляется только ночью.
 

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