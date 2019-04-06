Во время дорожных работ в Алматы движение будут полностью перекрывать только ночью

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Во избежание заторов полное перекрытие дорог при ремонтных работах в Алматы планируется только ночью, передает Kazakhstan Today.

В управлении городской мобильности города рассказали, за какой срок производится средний ремонт дороги и сколько человек должно быть задействовано для выполнения различных видов работ. Средний ремонт улиц начнется в Алматы уже с 15 апреля. При этом строительные работы не повлияют на график работы и маршруты движения общественного транспорта. Во избежание заторов полное перекрытие дорог планируется только в ночное время.

По информации управления, средний ремонт улицы протяженностью 1 километр и шириной проезжей части до 18 метров должен производиться не более чем за 15 дней. При этом работы необходимо вести в круглосуточном режиме.

В дневное время производится ремонт тротуаров, замена поврежденных арычных лотков и бордюров, подъем люков с привлечением на участке до 30 человек. В ночное время, чтобы максимально минимизировать заторные явления, производится фрезерование и укладка нового асфальта.

При этом для обеспечения безопасности горожан при проведении работ все подрядные организации должны установить специальные ограждения и пешеходные трапы, знаки объезда и паспорта со всей контактной информацией. По каждому участку уже определены конкретные сроки, количество техники и рабочих.

С учетом принятого Плана действий по созданию безопасной инфраструктуры и снижению смертности на дорогах Almaty Vision Zero при проведении среднего ремонта будут создаваться островки безопасности, обустраиваться пешеходные переходы и так далее. Совместно с районными акиматами запланировано обновление фасадов прилегающих зданий, демонтаж неиспользуемых конструкций, столбов, заборов и незаконных объектов, построенных с захватом пешеходных зон.

Ранее аким Алматы Бауыржан Байбек поручил разбить каждый участок по срокам, количеству задействованных людей и техники. Таким образом, работы по среднему ремонту будут завершены уже 20 августа. При этом жители могут задать свои вопросы по ремонту дорог, обратившись в аккаунты Almaty Zholdary в социальных сетях Facebook и Instagram либо позвонив по следующим телефонным номерам: +7 701 888 85 13, +7 747 605 60 57, +7 727 272 02 99.

Стоит отметить, что для проведения ямочного ремонта впервые в стране были заключены договоры по проекту ГЧП сроком на 4,5 года с четырьмя компаниями. Данная мера позволит более оперативно производить ремонт и поддерживать дороги в надлежащем состоянии в долгосрочной перспективе. В целом в текущем году запланирован средний ремонт более 120 улиц, будут построены новые дороги на 456 улицах в 14 микрорайонах города. Кроме того, планируется реконструкция еще более 600 километров инженерных сетей и почти 700 старых дворов. На окраинах города будут благоустроены ряд парков, скверов и пешеходных зон. В целях создания безопасной городской среды новые LED-светильники дополнительно установят более чем на 120 улицах города", - резюмировала пресс-служба акима города.

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