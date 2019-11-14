В Алматы введут запрет на вырубку деревьев, закрывающих фасады магазинов и салонов

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание, на котором был рассмотрен проект мастер-плана озеленения города, предусматривающий посадку миллиона деревьев в ближайшие три года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском акимате, с целью разработки мастер-плана были проведены исследования и изучение ситуации с зелеными насаждениями. К этой работе были привлечены профильные специалисты, которые установили, что сегодня площадь зеленых насаждений общего пользования составляет всего 894 гектара - 4,8 квадратного метра на человека. Тогда как в 70-80-х годах этот показатель достигал 10 квадратных метров. Снижение объясняется как ростом территории города, так и численности населения.

При этом за последние три года было высажено около 134 тыс. зеленых насаждений. В текущем году будет высажено около 140 тыс. насаждений.

По расчетным данным, эффект от высадки миллиона деревьев и кустарников будет весьма ощутимым. Так, будет произведено 118 млн килограммов кислорода, площадь озеленения города вырастет до 5000 квадратных метров, на 40% снизится уровень шума вдоль дорог, на 75% снизится уровень пыли в радиусе одного км от озелененной территории.

Вместе с тем вырастет уровень благоустройства города, появятся новые рекреационные зоны, скверы и парки. Это положительно скажется на психологическом климате и создаст комфортные условия для жизнедеятельности горожан.

"Вся работа по озеленению города должна вестись в едином русле, не должно быть стихийной посадки или обрезки деревьев. Для этого мы разрабатываем мастер-план", - подчеркнул Б. Сагинтаев.

На совещании также было отмечено, что на вырубку деревьев, закрывающих фасады магазинов, салонов и прочих объектов предпринимательства, будет введен запрет. Также будет ужесточен контроль за компенсационной посадкой и увеличено количество высаживаемых деревьев взамен вырубаемых.

Аким Алматы Б. Сагинтаев дал ряд поручений по доработке мастер-плана. В целом необходимо уточнить содержательную часть и предусмотреть конкретные меры реализации, в том числе мощность питомников, единые подходы и правила по посадке и уходу за зелеными насаждениями.

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