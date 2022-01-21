В Алматы выпало 8 сантиметров снега

Фото: УВП города Алматы
Выпадение мокрого снега началось с 16.15 часов 19 января. В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 2077 тонн.
Производится сгребание снега в горной и предгорной местности. Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования. Выход техники в ночной период составлял 535 единиц, в том числе 208 пескоразбрасывателей и 338 дорожных рабочих. С утра задействовано 562 единицы спецтехники, 160 пескоразбрасывателей и 1493 дорожных рабочих", - сообщили в акимате.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков завершится до второй половине дня. Температура воздуха сегодня днем 20 января +1, +3.