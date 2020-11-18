Алматы. 17 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы выпало до 5 сантиметров снега, передает Kazakhstan Today.

С 17.00 16 ноября в городе Алматы началось выпадение снега, который завершился в 04.20 утра 17 ноября. В городе выпало 4-5 сантиметра снега, в горных районах - 8-10 сантиметров.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производилась посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

В ночной период выход техники составил 498 единиц, в том числе 155 пескоразбрасывателей и 490 дорожных рабочих. На 17 ноября выход техники - 549 единиц, дорожных рабочих - 1298 человек.

По состоянию на 06.00 утра 17 ноября использовано 5272 тонны противогололедных материалов.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов", - сообщили в акимате.

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