В Алматы вырубку деревьев будут контролировать гражданские активисты и экологи

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы при управлении зеленой экономики создана рабочая группа по выдаче разрешений на вырубку деревьев, передает Kazakhstan Today.

Общественники смогут накладывать запрет на снос зеленых насаждений, сообщает inAlmaty.kz

20 ноября Управление зеленой экономики Алматы утвердило состав рабочей группы по выдаче разрешений на вырубку деревьев и участию в общественных слушаниях по проектам ОВОС (снос деревьев при строительстве различных объектов). В состав группы вошли экоактивист, общественники и специалисты в различных областях (дендролог, агроном, биолог, инженер лесного хозяйства и т.д.). Эксперты в составе комиссии имеют научные степени докторов и кандидатов сельскохозяйственных и биологических наук.

"Целью создания данной группы является непосредственное участие общественности в решении вопросов по вырубке зеленых насаждений , произрастающих на территории Алматы", - сообщили в ведомстве.

Один из членов группы, президент Ассоциация озеленения Казахстана Татьяна Антоненко озвучила состав рабочей группы. Среди ее членов общественные активисты Салтанат Ташимова, Ильдар Гематдинов, Тимур Елеусизов, Жанна Асанова (Эко Алматы), Нуржан Мухамадиев (Институт защиты растений), Гульнар Ситпаева (Ботанический сад и Институт ботаники и фитоинтродукции), Булхаир Мамбетов (Аграрный университет). Группа будет иметь право вето на снос деревьев и сможет инициировать изменения планировки участков при строительстве, чтобы обойти деревья.

Кроме этого, наша рабочая группа участвует в разработке новых Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы. В проекте новых правил, кстати, предлагается новый порядок компенсационных посадок: за аварийное дерево - 1:1, с разрешения - 1:5, вынужденный снос - 1:10, незаконный снос - 1:100. При этом будут строго прописаны стандарты посадочного материала, который необходимо будет высаживать вместо снесенных деревьев, и уход за ними не менее 2 лет", - написала Татьяна Антоненко.

Рабочая группа уже приступила к проверке деревьев по заявкам на снос.

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