Система Orphus

В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев пилят деревья

21.11.2019, 15:08 14149
В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев пилят деревья
Алматы. 21 ноября. Kazakhstan Today - Алматинцы жалуются на вырубку взрослых дубов в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, передает Kazakhstan Today.
 
На распространяемых в Сети фото видна срубка дуба, росшего со стороны Казбек би и Кунаева. По мнению пользователей соцсетей, кора у деревьев выглядит здоровой. Кроме того, комментаторы предположили, что дерево могло засохнуть из-за обрезки его верхушки, пишет inAlmaty.kz.
 
Между тем в компании "Гринлэнд", обслуживающей зеленые насаждения в парке, заявили, что деревья были признаны аварийными и подлежали спилу.
 
Главный инженер "Гринлэнд" сообщил, что было проведено комиссионное обследование с участием специалистов управления зеленой экономики и акимата района.
 

Снаружи дерево выглядит отлично, но под корой все было поражено. Мы предполагаем, что причиной стали жуки-пильщики. Весной проводили обработку, но, видимо, средство оказалось не столь эффективным, в следующем году заменим его на другое. Крону у дерева никто не обрезал, мы кронируем только молодые деревья, а у взрослых спиливают аварийные ветки. Перед сносом срезали верхушку, чтобы, когда оно будет повалено, не повредило соседние деревья. В парке есть еще один такой поражённый дуб - на алее у музея музыкальных инструментов. Его тоже будем сносить", - рассказал главный инженер компании Аркен Ахметов.

 
По словам представителя обслуживающей компании, в парке уже было снесено пять деревьев и снос еще 19 запланирован на этот год.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая