В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев пилят деревья

Алматы. 21 ноября. Kazakhstan Today - Алматинцы жалуются на вырубку взрослых дубов в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, передает Kazakhstan Today.

На распространяемых в Сети фото видна срубка дуба, росшего со стороны Казбек би и Кунаева. По мнению пользователей соцсетей, кора у деревьев выглядит здоровой. Кроме того, комментаторы предположили, что дерево могло засохнуть из-за обрезки его верхушки, пишет inAlmaty.kz

Между тем в компании "Гринлэнд", обслуживающей зеленые насаждения в парке, заявили, что деревья были признаны аварийными и подлежали спилу.

Главный инженер "Гринлэнд" сообщил, что было проведено комиссионное обследование с участием специалистов управления зеленой экономики и акимата района.

Снаружи дерево выглядит отлично, но под корой все было поражено. Мы предполагаем, что причиной стали жуки-пильщики. Весной проводили обработку, но, видимо, средство оказалось не столь эффективным, в следующем году заменим его на другое. Крону у дерева никто не обрезал, мы кронируем только молодые деревья, а у взрослых спиливают аварийные ветки. Перед сносом срезали верхушку, чтобы, когда оно будет повалено, не повредило соседние деревья. В парке есть еще один такой поражённый дуб - на алее у музея музыкальных инструментов. Его тоже будем сносить", - рассказал главный инженер компании Аркен Ахметов.

По словам представителя обслуживающей компании, в парке уже было снесено пять деревьев и снос еще 19 запланирован на этот год.

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