В Алматы за день продезинфицировано 469 объектов

Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - В Алматы начался второй день масштабной дезинфекции, передает Kazakhstan Today.

С 08.00 21 июня начался второй день дезинфекции мест массового посещения горожан. Работы планируется завершить в 18.00 текущего дня", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Отмечается, что за первый день было продезинфицировано 469 объектов, задействовано 75 единиц техники и 194 дезинфекторов.

По состоянию на 18.00 20 июня обработаны:

В Алатауском районе - 8 рынков, 11 торговых центров, 5 фитнес-центров, 2 сквера.

В Алмалинском районе - 6 рынков, 22 торговых центра, 27 фитнес-центров, 4 стадиона, 1 парк, 22 сквера, 10 пешеходных зон, 2 набережные, 11 подземных переходов и 1 надземный переход, 6 детских и спортивных площадок вдоль улиц.

В Ауэзовском районе - 4 рынка, 34 торговых центра, 32 фитнес-центра, 1 парк, 11 скверов, 1 набережная, 1 пешеходная зона.

В Бостандыкском районе - 14 торговых центров, 7 супермаркетов, 50 фитнес-центров, 3 парка, 1 сквер, 1 бульвар, 2 набережные.

В Жетысуском районе - 16 рынков, 9 торговых центров, 6 супермаркетов, 15 фитнес-центров, 1 парк.

В Медеуском районе - 2 рынка, 19 торговых центров, 31 фитнес-центр, 2 парка, 16 скверов, 7 бульваров.

В Наурызбайском районе - 2 рынка, 2 торговых центра, 3 фитнес-центра, 1 парк, 1 сквер, 3 детские и спортивные площадки, 2 зеленые зоны.

В Турксибском районе - 6 рынков, 10 фитнес-центров, 3 парка, 11 скверов, 1 набережная.

Напомним, в связи с усилением карантинных мер в городе Алматы 20-21 июня 2020 года и закрытием торговых центров, рынков, парков, скверов и других общественных мест массового скопления населения в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции запланированы работы по массовой дезинфекции.

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