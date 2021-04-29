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АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - В Алматы за год установили освещение на 1423 улицах, в 2021 году - освещение появится еще на 601 улице, сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Айдар Беркимбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Говоря об электроснабжении мегаполиса, Айдар Беркимбаев сообщил, что протяженность электрических сетей составляет 8,381 тыс. километров, из них изношенными являются 67%, или 5,615 тыс. километров.

В 2020 году за счет собственных средств АО "АЖК" модернизировано 293,4 километра сетей электроснабжения (план 150 километров), что позволило обеспечить бесперебойным электроснабжением Медеуский, Наурызбайский и Турксибский районы", - сообщил руководитель управления.

В 2021 году планируется реконструировать 270 километров электрических сетей. Также планируется строительство ПС "Туздыбастау" общей стоимостью 11,2 млрд тенге и завершение двух ПС: "Алмагуль", "Каскад".

По словам спикера, в 2020 году в рамках договора "Модернизация наружного освещения города Алматы" по 7 магистральным улицам были выполнены работы по замене старых линий наружного освещения (опоры, светильники) на новые опоры и энергоэффективные светильники.

Тем временем по программе "Город без окраин" в рамках указанного договора были установлены линии наружного освещения на 1423 улицах, в 4 районах города. (Алатауский - 413 улиц, Жетысуский - 84 улицы, Наурызбайский - 312 улиц, Турксибский - 614 улиц).

В 2021 году запланировано проведение работ по установке линий наружного освещения на оставшейся 601 улице в Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском, Медеуском районах", - сказал Беркимбаев.

В своем выступлении руководитель управления рассказал о прошлогодней реконструкции и ремонту 16,1 километра теплосетей при общем плане 14,3 километра, что позволило снизить изношенность на 0,2%.

В 2021 году планируется провести работы по реконструкции и ремонту тепловых сетей протяженностью 20 километров (9 километров - реконструкция, 11 километров - ремонт)", - пояснил Беркимбаев.

В текущем году планируется завершение объекта "Реконструкция Южной районной котельной" с общим увеличением мощности котельной на 55 Гкал, с 135 до 190 Гкал. Это позволит снизить дефицит тепловой энергии в южной части города для 260 тысяч потребителей.

Также расширят котельную МЖК "Премьера", МЖК "Елим Ай" КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе общей стоимостью 8,13 млрд тенге. Реализация проекта позволит покрыть нагрузку потребителей присоединенных поселков.

Реализуется государственный инвестиционный проект по строительству районной котельной "Орбита" в Бостандыкском районе, по улице Рыскулбекова/Ладыгина, а также реконструкция котельной "Вокзал" с установкой дополнительных котлов в Турксибском районе.

В ходе брифинга спикер управления напомнил о возможности газификации в рассрочку через Halyk Вank. Данная работа проводится активно в районах города, где жители частного сектора еще не подключены к системе газоснабжения.

В рамках благотворительного социального проекта "Газификация социально уязвимых слоев населения (СУСН) города Алматы", который был запущен в начале прошлого года по инициативе акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева, газ проводят в дома нуждающихся семей. Уже газифицировано 92 дома. Эту инициативу безвозмездно поддержал Halyk Bank, выделив более 63 млн тенге.

В Алматы идет строительство 11 тепломагистралей, которые планируют построить до 2022 года.

На данный момент рассматривается вопрос разработки проектов для реконструкции загородных коллекторов, построенных в 1961, 1986 годах.

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