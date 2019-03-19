В Алматы задержали подозреваемого в мошенничестве через Instagram

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - В Алматы задержан молодой человек, подозреваемый в мошенничестве в социальных сетях, передает Kazakhstan Today.

По факту интернет-мошенничества в отношении 23-летнего гражданина проводится досудебное расследование. Подозреваемый житель Алматы путем обмана и злоупотребления доверием пользователей социальной сети "Инстаграм" завладевал денежными средствами граждан.

"Безработный создал страницу под названием "Olimp_bets_kzzz", где предлагал раскрутку денежных средств через ставки в букмекерских конторах. Интересно, что граждане, желавшие увеличить свои "кровные" в 10-кратном размере, как обещал им админ паблика, доверчиво отправляли деньги на киви-кошелек 8-700-694-14-52 абсолютному незнакомому человеку. После получения денег злоумышленник естественно уже на связь со своими "клиентами" не выходил и блокировал их страницы. На текущий момент за подозреваемым - гражданином А., числятся 4 преступных эпизода. В общей сложности своими мошенническими действиями злоумышленник обманул граждан на сумму порядка 6 миллионов тенге. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы", - рассказал начальник Управления криминальной полиции подполковник полиции Есен Искаков.

Между тем полиция Алматы просит граждан, пострадавших от преступных действий владельца вышеуказанной страницы в социальной сети, обратиться по номерам телефонов: 298-51-36; 8-747-818-31-99 или 102.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства