В Алматы задержано более 10 таксистов, незаконно перевозивших граждан в регионы во время карантина

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы ликвидирован канал незаконной транспортировки пассажиров в другие регионы, передает Kazakhstan Today.

Оперативным подразделением ДП завершена спецоперация по задержанию очередных частных извозчиков, осуществлявших незаконный вывоз граждан из города в южные области Казахстана, сообщает Polisia.kz .

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны более 10 таксистов. За свои услуги они получали от пассажиров от 10 до 20 тысяч с каждого пассажира. Все они за нарушение режима чрезвычайного положения привлечены к ответственности. Судом они были признаны виновными. Такое же правонарушение вменили и пассажирам, пожелавшим покинуть карантинную зону, вопреки установленным ограничениям. Их действия также квалифицированы по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения).

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