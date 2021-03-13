В Алматы закрасили свыше 200 трафаретов и граффити по пропаганде наркотиков

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", а также общенационального проекта "Марафон добрых дел" 12 марта была проведена акция "Алматы - без наркотиков, наркотикам нет дороги" по профилактике наркопреступности в городе, передает Kazakhstan Today.

В рамках акции были закрашены трафареты и граффити с рекламой сайтов, пропагандирующих и способствующих распространению наркотиков на стенах жилых домов, гаражей, административных зданий.

Жителям города были розданы маски с надписью "Есірткіге карсымыз" в целях формирования негативного отношения к вредным привычкам.

Акция проведена с участием сотрудников УПН ДП мегаполиса и МПС УП Алмалинского района совместно с участием акимата города, аппарата акима Алмалинского района, неправительственных организаций и волонтерами ОФ "Лига волонтеров Казахстана", государственного фонда развития молодежной политики, представителей КСК. Проведено профилактическое мероприятие, направленное на выявление и удаление граффити-надписей, содержащих информацию о распространении синтетических наркотиков.

На проведение акции был задействован весь личный состав отдела профилактики УПН ДП города Алматы, УИП, ОЮП МПС УП Алмалинского района, также были задействованы 20 волонтеров, 25 представителей государственного фонда развития молодежной политики, 29 представителей КСК.

Всего на территории Алмалинского района было закрашено 213 граффити-реклам и роздано 500 многоразовых масок с логотипом "Есірткіге карсымыз" и 700 буклетов с надписью "Мы против наркотиков", розданы более 700 информационных буклетов "Алматы - без наркотиков".

В случае если вам стали известны факты хранения, сбыта наркотических и психоактивных веществ, а также лица, к ним причастные, вы можете сообщить на анонимный телефон доверия: 8 705 549 70 25 управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы", - сообщил заместитель начальника УПН ДП города полковник полиции Аяганов.

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