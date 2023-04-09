В Алматы завершаются съемки болливудского фильма

Фото: mitropolia.kz

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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 9 апреля, православные Казахстана празднуют Вербное воскресенье.





Вербное воскресенье - народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим, информирует РИА Новости.





Вербное воскресенье - один из праздников в христианской церкви, его отмечают не только православные, но и католики, а также представители протестантских конфессий.





Именно в этот день и накануне на улице можно увидеть большое количество людей с веточками вербы. Это растение одним из первых распускается весной и олицетворяет собой чистоту и добро, победу жизни над смертью.





В Италии событие встречают веточками оливы, во Франции - апельсина, в Восточной Европе - высушенными цветами, а в южных странах - ветвями пальмы. Официальное название праздника - Вход Господень в Иерусалим.





Сообщается, что это один из двунадесятых праздников (двенадцати самых важных в христианской церкви, связанных с жизнью Иисуса и Богородицы).





Упоминание о дне, в который по церковным обычаям освящали веточки пальм, встречается в III веке, в этот день проводились торжественные шествия и крестные ходы. Неделя ваий (от греческого "ваиа" - пальма) описывается и в римских богослужебных книгах конца VII - начала VIII веков. В Библии Вербному воскресенью предшествует Лазарева суббота, день, когда Христос воскресил умершего четверо суток назад своего знакомого Лазаря, который долго и мучительно болел перед этим. Именно после этого события Иисуса стали принимать как Царя и Бога.





Воскрешение Лазаря - символ всеобщего воскрешения человечества, поэтому Лазарева суббота - это единственная суббота, когда в церкви совершается воскресное богослужение. На следующий день Мессия торжественно въезжает в Иерусалим на осле, показывая людям, что он не претендует на место земного царя, чего от него так ждали иудеи.





Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают. В день праздника положено присутствовать на литургии, после чего можно собраться за семейным праздничным столом. В праздник не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом, а обычные повседневные дела не возбраняются.





Церковь советует в этот день не сквернословить, не завидовать и не ругаться, лучше его посвятить общению с родными, чтению книг и помощи нуждающимся. Не стоит устраивать шумные гуляния, так как все же в празднике присутствуют нотки трагизма. Кроме того, хозяйки никогда не готовили в этот день горячие блюда, особенно строго придерживались запрета те, кто собирался присутствовать на всенощной. О столе в этот день рекомендовано заботиться заранее.