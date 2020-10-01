В Алматы завершилась трансформация сервисных акиматов

Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы открыт последний сервисный акимат, об этом заявили в ходе презентации Open space в Бостандыкском акимате, передает Kazakhstan Today.

Жители района получили возможность решить сразу несколько вопросов в разных сферах деятельности по принципу "одного окна", избегая посещения нескольких различных инстанций", - сообщает пресс-служба департамента антикоррупционной службы.

На открытой площадке жители района будут получать услуги и консультации специалистов сферы образования, здравоохранения, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, ЖКХ и других социально значимых сфер деятельности.

Центр оснащен зонами комфортного ожидания, технически оснащенными рабочими местами, установлены информационные стенды, конференц-зал для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий. Также предусмотрен детский уголок, где посетителям с детьми позволят оставить ребенка, до получения услуги.

"Открытость и прозрачность - главные приоритеты в нашей работе. Вся документация переводится в электронный формат. Автоматизация госуслуг позволяет снизить бытовую коррупцию и оперативно реагировать на обращения граждан", - отметили представители районного акимата.

Проект сервисного акимата, предоставляющий услуги в новом формате, запущен акиматом Бостандыкского района совместно с департаментом по противодействию коррупции Алматы.

Переход акиматов в формат Open-space является открытой и прозрачной формой для диалога с услугополучателем, что способствует повышению доверия граждан к институтам государственной власти и формирования антикоррупционной культуры. Использование такой технологии отвечает всем требованиям современной антикоррупционной политики. На сегодняшний день в Алматы завершен процесс перехода всех районных акиматов в сервисную модель обслуживания на основе открытой площадки", - отметил руководитель Антикоррупционной службы Ныгмеджан Сапаров.

В ведомстве напомнили, что глава государства в своем послании народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана" поставил задачу "воплотить в жизнь концепцию "Слышащего государства", которое оперативно и эффективно реагирует на все запросы граждан.

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