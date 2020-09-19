В Алматы жителей ветхих домов переселяют в новостройки

Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Instagram рассказал о проектах по реновации, в ходе которой на месте ветхого жилья возводятся современные дома, передает Kazakhstan Today.

Реновация предусматривает комплексную реконструкцию "старых" кварталов города путем сноса ветхого жилья и переселения жителей в новые дома. Программа реновации направлена на улучшение качества жизни тысяч горожан и привлечение инвестиций в сферу строительства.

В городе насчитывается 1444 ветхих дома, из которых 609 приходятся на Турксибский район. Здесь "Предприятием капитального строительства акимата Алматы" возведено два 5-этажных дома на 62 квартиры. На месте трех ветхих домов (42 квартиры) совместно с инвестором будет построено 7 домов на 152 квартиры. По улице Осипенко начнется строительство двух домов на 59 квартир. Кроме того, на средства частного инвестора планируется возвести на месте 30 старых двухэтажек, 26 современных пятиэтажек на 1252 квартиры", - написал аким Алматы.

Предприятием капитального строительства акимата Алматы" в Турксибском районе проект реновации реализуется в квадрате улиц Сауранбаева - Молдагалиева - Чернышевского - Толстого. Частный инвестор намерен реализовать масштабный проект в квадрате проспект Сейфуллина - улицы Акан Серы - Кассина - Котельникова, где находятся двухэтажки, построенные 60 лет назад.

Кроме того, по данным акима Алматы, в Медеуском районе на месте трех ветхих домов на 21 квартиру завершается строительство 6 домов на 303 квартиры. В Жетысуском районе вместо 8 ветхих домов на 70 квартир совместно с инвестором планируется начать строительство 7 домов на 489 квартир.

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