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В Антикоррупционной службе прокомментировали информацию о задержании замакима Туркестанской области

18.05.2021 10423
В Антикоррупционной службе прокомментировали информацию о задержании замакима Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 18 МАЯ - В Антикоррупционной службе прокомментировали, что заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев приглашался в качестве свидетеля по уголовному делу, находящемуся в производстве Агентства РК по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Относительно распространяемой в социальных сетях информации о задержании заместителя акима Туркестанской области Мырзалиева сообщаем следующее. Мырзалиев приглашался в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, по уголовному делу, находящемуся в производстве Агентства РК по противодействию коррупции", - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

 
В ведомстве отметили, что подозреваемым он не признавался, мера пресечения не избиралась.
 
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не разглашается.
 

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