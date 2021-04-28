В Антикоррупционной службе назвали число чиновников, осужденных за взятки в 2020 году

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции опубликовало Национальный доклад о противодействии коррупции за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно информации, предоставленной в докладе в 2020 году, за совершение коррупционных преступлений осуждено 1021 лицо.

По зарегистрированным Антикоррупционной службой коррупционным фактам осуждено 722 лица, среди которых 144 руководителя (в Том числе 1 аким области, 4 заместителя областных акимов, 2 ответственных секретаря министерства, 2 председателя комитета, 1 посол, 5 судей, 10 районных и городских акимов)", - говорится в докладе.

Кроме того, пресечено 25 особо тяжких и 1368 тяжких преступлений, 112 фактов системной коррупции.

Подчеркивается, что агентством возмещено 50,7 млрд тенге (из 60,1 млрд тенге установленного ущерба), что в два раза выше показателя 2019 года (22,7 млрд тенге).

Сумма кратных штрафов по фактам взяточничества и хищений составила 2,8 млрд тенге. В обеспечение причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 1,2 млрд тенге", -говорится в материале.

В ведомстве отметили, что суммарный экономический эффект работы Агентства по превентивно-профилактическому и уголовно-правовому направлениям в 2020 году составил 95,6 млрд тенге.

Также сообщается, что Казахстан по итогам 2020 года в Индексе восприятия коррупции Transparency International впервые набрал 38 баллов (2016 год - 29, 2017 год и 2018 год - 31, 2019 год - 34) и занял 94-е место среди 180 стран.

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