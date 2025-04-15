В Астане на территории аэропорта проводят антитеррористическое учение

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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации с 18 апреля 2025 года возобновляет пилотный проект по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера и выдачу его результатов для иностранных граждан, - Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации с 18 апреля 2025 года возобновляет пилотный проект по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера и выдачу его результатов для иностранных граждан, сообщили в посольстве РК.





Согласно новому утвержденному алгоритму, через загранучреждения Республики Казахстан оформляются ИИН следующим лицам:





потенциальным инвесторам;

участникам оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров;

иностранным гражданам, являющимся супругами граждан Республики Казахстан (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);

детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей, которых является гражданином Республики Казахстан;

иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;

потенциальным участникам программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa;

иностранным гражданам, имеющих инвалидность;

иностранным гражданам от 65 лет;

производителям и регистрантам средств защиты растений (пестицидов);

иностранным гражданам, являющимся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан.





В ведомстве рассказали, что для получения государственной услуги услугополучатель лично обращается в загранучреждение РК и представляет следующие документы:





1) заявление по форме;





2) копия документа, удостоверяющего личность, и его оригинал для сверки (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен международными договорами Республики Казахстан).





Для потенциальных инвесторов дополнительно один из следующих документов:





копия документа, подтверждающего членство в Совете иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (оригинал для сверки);

копия инвестиционного контракта, заключенного с уполномоченным органом по инвестициям Республики Казахстан (оригинал для сверки);

рекомендация государственных органов или субъектов квазигосударственного сектора, подтверждающая реализацию заявителем инвестиционного проекта на территории Республики Казахстан;

рекомендация международного финансового центра "Астана" (далее - МФЦА), подтверждающая проведение процедур регистрации его участником МФЦА для реализации услугополучателем инвестиционного проекта на территории Республики Казахстан.









Для участников оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров дополнительно потребуется копия внутреннего документа организации "о назначении первого руководителя" и (или) на сотрудника организации, с указанием должностных обязанностей, связанных с маркировкой товаров средствами идентификации (оригинал для сверки) (с указанием перечня товаров, в отношении которых осуществляются операции по маркировке);





Для иностранных граждан, состоящих в браке с гражданами Республики Казахстан, дополнительно:





копия легализованного либо апостилированного свидетельства о заключении брака (супружества) с переводом на государственный или русский язык, заверенная переводчиком или организацией, оказывающей переводческие услуги (оригинал для сверки) (если документ полностью на иностранном языке);

копия документов, удостоверяющих личность, вступивших в брак (супружество) (оригинал для сверки);

для детей иностранного государства (до 16 лет), один из родителей которых является гражданином Республики Казахстан дополнительно:

свидетельство о рождении;

копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей и подтверждающего гражданства Республики Казахстан (оригинал для сверки).





Для иностранных граждан, осуществляющих принятие наследства, дополнительно:





копия свидетельства о смерти наследодателя (оригинал для сверки);

копия документов, подтверждающих основания для призвания к наследованию (брачные и родственные отношения, завещание, решение суда).





Для потенциальных участников программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa дополнительно один из следующих документов:





копия диплома об IT образовании либо копия сертификата о квалификации в IT сфере (оригинал для сверки) и портфолио в IT сфере с опытом работы от трех лет (для сверки);

копия внутреннего документа IT-компании "о назначении первого руководителя" со сроком не менее одного года на указанной позиции (оригинал для сверки) (для руководителей IT-компании);

для лиц с инвалидностью дополнительно:

копия медицинской справки, подтверждающей инвалидность (оригинал для сверки).





Для производителей и регистрантов средств защиты растений (пестицидов) дополнительно выписка из торгового реестра либо иной документ, подтверждающий вид деятельности (лицензия на производство пестицидов, агрохимикатов и иных средств защиты растений, регистрационное удостоверение о государственной регистрации средств защиты растений (пестицидов) на территории Республики Казахстан, подтверждение о внесении в план регистрационных испытаний Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан для регистрации средств защиты растений (пестицидов);





Для иностранных граждан, являющихся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан дополнительно копия документа, подтверждающего назначения на должность руководителя (оригинал для сверки) (решение учредителей, приказ о назначении).





В случае если в документе, удостоверяющем личность услугополучателя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально. Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования)", - уточнили в посольстве.





В пресс-службе добавили, что прохождение процедуры специального удостоверения не требуется для стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в городе Минске 22 января 1993 года, ратифицированной постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 года, и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в городе Кишиневе 7 октября 2002 года, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года.





В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия в приеме документов отказывается.