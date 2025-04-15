14.04.2025, 10:37 71516
В Астане на территории аэропорта проводят антитеррористическое учение
Рассказать друзьям
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 14 апреля 2025 года на территории международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" Астаны под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие "Найза-Антитеррор - 2025", сообщили в штабе Антитеррористического центра.
Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям. Ограничения передвижения авиа и автотранспорта не предусмотрено. Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации", - предупредили граждан в штабе.
новости по теме
15.04.2025, 16:24 11001
Черногория отказала в выдаче Казахстану основателя фонда "НеМолчи.kz"
У Казахстана нет договора с Черногорией о выдаче
Рассказать друзьям
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана объяснили причину отказа властей Черногории экстрадировать в Казахстан главу общественного фонда "НеМолчи.kz" Дину Тансари (Смаилову).
Верховный суд Черногории отказался экстрадировать Дину Тансари, сообщается на странице фонда "НеМолчи.kz" в Instagram.
В Генеральной прокуратуре РК пояснили, что между Казахстаном и Черногорией нет международного договора о выдаче.
В связи с чем иностранное государство отказало в экстрадиции Смаиловой", - прокомментировали в ведомстве.
Однако, добавили в Генпрокуратуре, несмотря на принятое судебное решение, правоохранительные органы намерены привлечь подозреваемую к уголовной ответственности.
Напомним, о задержании Дины Тансари (Смаиловой) в Черногории стало известно 14 апреля. Ее объявили в розыск 27 декабря 2023 года, после того как она покинула Казахстан.
15.04.2025, 14:37 14861
Казахстан возобновляет выдачу ИИН иностранцам через диппредставительства в России
Пилот по присвоению ИИН отдельным категориям иностранцев возобновится 18 апреля
Рассказать друзьям
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации с 18 апреля 2025 года возобновляет пилотный проект по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера и выдачу его результатов для иностранных граждан, сообщили в посольстве РК.
Согласно новому утвержденному алгоритму, через загранучреждения Республики Казахстан оформляются ИИН следующим лицам:
- потенциальным инвесторам;
- участникам оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров;
- иностранным гражданам, являющимся супругами граждан Республики Казахстан (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);
- детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей, которых является гражданином Республики Казахстан;
- иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;
- потенциальным участникам программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa;
- иностранным гражданам, имеющих инвалидность;
- иностранным гражданам от 65 лет;
- производителям и регистрантам средств защиты растений (пестицидов);
- иностранным гражданам, являющимся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан.
В ведомстве рассказали, что для получения государственной услуги услугополучатель лично обращается в загранучреждение РК и представляет следующие документы:
1) заявление по форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность, и его оригинал для сверки (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен международными договорами Республики Казахстан).
Для потенциальных инвесторов дополнительно один из следующих документов:
- копия документа, подтверждающего членство в Совете иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (оригинал для сверки);
- копия инвестиционного контракта, заключенного с уполномоченным органом по инвестициям Республики Казахстан (оригинал для сверки);
- рекомендация государственных органов или субъектов квазигосударственного сектора, подтверждающая реализацию заявителем инвестиционного проекта на территории Республики Казахстан;
- рекомендация международного финансового центра "Астана" (далее - МФЦА), подтверждающая проведение процедур регистрации его участником МФЦА для реализации услугополучателем инвестиционного проекта на территории Республики Казахстан.
Для участников оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров дополнительно потребуется копия внутреннего документа организации "о назначении первого руководителя" и (или) на сотрудника организации, с указанием должностных обязанностей, связанных с маркировкой товаров средствами идентификации (оригинал для сверки) (с указанием перечня товаров, в отношении которых осуществляются операции по маркировке);
Для иностранных граждан, состоящих в браке с гражданами Республики Казахстан, дополнительно:
- копия легализованного либо апостилированного свидетельства о заключении брака (супружества) с переводом на государственный или русский язык, заверенная переводчиком или организацией, оказывающей переводческие услуги (оригинал для сверки) (если документ полностью на иностранном языке);
- копия документов, удостоверяющих личность, вступивших в брак (супружество) (оригинал для сверки);
- для детей иностранного государства (до 16 лет), один из родителей которых является гражданином Республики Казахстан дополнительно:
- свидетельство о рождении;
- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей и подтверждающего гражданства Республики Казахстан (оригинал для сверки).
Для иностранных граждан, осуществляющих принятие наследства, дополнительно:
- копия свидетельства о смерти наследодателя (оригинал для сверки);
- копия документов, подтверждающих основания для призвания к наследованию (брачные и родственные отношения, завещание, решение суда).
Для потенциальных участников программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa дополнительно один из следующих документов:
- копия диплома об IT образовании либо копия сертификата о квалификации в IT сфере (оригинал для сверки) и портфолио в IT сфере с опытом работы от трех лет (для сверки);
- копия внутреннего документа IT-компании "о назначении первого руководителя" со сроком не менее одного года на указанной позиции (оригинал для сверки) (для руководителей IT-компании);
- для лиц с инвалидностью дополнительно:
- копия медицинской справки, подтверждающей инвалидность (оригинал для сверки).
Для производителей и регистрантов средств защиты растений (пестицидов) дополнительно выписка из торгового реестра либо иной документ, подтверждающий вид деятельности (лицензия на производство пестицидов, агрохимикатов и иных средств защиты растений, регистрационное удостоверение о государственной регистрации средств защиты растений (пестицидов) на территории Республики Казахстан, подтверждение о внесении в план регистрационных испытаний Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан для регистрации средств защиты растений (пестицидов);
Для иностранных граждан, являющихся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан дополнительно копия документа, подтверждающего назначения на должность руководителя (оригинал для сверки) (решение учредителей, приказ о назначении).
В случае если в документе, удостоверяющем личность услугополучателя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально. Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования)", - уточнили в посольстве.
В пресс-службе добавили, что прохождение процедуры специального удостоверения не требуется для стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в городе Минске 22 января 1993 года, ратифицированной постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 года, и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в городе Кишиневе 7 октября 2002 года, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года.
В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия в приеме документов отказывается.
15.04.2025, 11:04 21246
Halyk Market запускает новый сервис по экспресс-доставке продуктов питания Halyk Fresh
Фото: Halyk
Рассказать друзьям
Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Halyk Market, ведущая e-commerce-площадка Казахстана, объявляет о запуске нового сервиса экспресс-доставки продуктов питания - Halyk Fresh. С апреля жители Алматы могут воспользоваться удобным онлайн-сервисом, предлагающим более 2000 наименований товаров с планируемым расширением ассортимента и географии доставки.
Сервис запущен на маркетплейсе Halyk Market, который является частью супераппа Halyk. Компания начала операции по экспресс-доставке за 3 часа продуктов питания с начала апреля. На сегодняшний день сервис доступен в Алматы, в ближайшее время Halyk Fresh станет доступным также для клиентов из Астаны. В планах компании запустить сервис во всех крупных городах Казахстана.
Запуск нового сервиса Halyk Fresh - это важный шаг в развитии нашего маркетплейса. Мы понимаем, как важно в современном мире экономить время, и стремимся сделать процесс покупки продуктов максимально простым и быстрым. Наша цель - создать экосистему, где каждый клиент может найти все необходимое, не выходя из дома. В ближайшее время мы сосредоточимся на том, чтобы расширить ассортимент, а также увеличить количество городов, в которых будет доступен сервис", - отмечает Мольдер Рысалиева, председатель правления Halyk Finservice (Halyk Market).
Halyk Market с момента начала работы в 2020 г. планомерно работает над увеличением ассортимента, скоростью доставки, а также удобством онлайн-покупок для клиента. На данный момент в сервисе Halyk Fresh доступен промокод на первый заказ, а также планируются регулярные акции и скидки.
***
Halyk Market - надежный мультикатегорийный маркетплейс с доставкой по всему Казахстану, который объединяет покупателей и продавцов из Казахстана. Маркетплейс начал свою работу декабре 2020 г. На площадке представлено более 24 категорий. А также предоставлена рассрочка 0-0-24 круглый год.
Halyk Finservice - дочерняя организация АО "Халык Банк", которая курирует несколько экосистемных продуктов, таких как интернет-эквайринг Epay, процессинг платежей, а также маркетплейс Halyk Market.
15.04.2025, 08:31 26371
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую территорию Казахстана, принося с собой дожди с грозами, днем на юго-западе - сильные дожди, ночью на востоке - сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке - осадки (дождь, снег), сообщает Казгидромет.
Лишь на западе, юге республики прогнозируется погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, туман", - отметили синоптики.
В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.
Днем в районе Алакольских озер области Жетісу ожидается очень сильный ветер, до 30 метров в секунду и более.
Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области, на западе Костанайской области, на севере, востоке Западно-Казахстанской области, на севере Актюбинской области, на востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, в области Абай ожидаются заморозки 3 градуса.
На западе, в центре ночью в Акмолинской области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +21, +23 °C.
В Астане: переменная облачность, дождь, +12, +14 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +25, +27 °C.
14.04.2025, 21:18 50856
Останки казахстанского воина, погибшего в боях за Старую Руссу, передадут на родину
Фото: посольство РК в РФ
Рассказать друзьям
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве в посольстве Казахстана в России состоялась передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского воина, сообщает пресс-служба посольства.
Они были найдены осенью 2024 года в Новгородской области местными поисковыми отрядами "Медведь" и "Находка". Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность. Это уроженец Семипалатинской области Оразгали Белюбаев, 1908 года рождения. До нынешнего момента боец числился пропавшим без вести. По данным поисковиков, он погиб в августе 1943 года при попытке освобождения города Старая Русса.
При содействии аппарата военного атташе посольства РК в РФ и казахстанских поисковых отрядов "Майдан Жолы" и "Ерлік-Даңқ" были найдены родственники бойца. В ближайшее время его останки доставят на Родину, где захоронят со всеми почестями.
В своем выступлении посол РК в РФ Даурен Абаев отметил, в Казахстане помнят и чтят память павших предков, и выразил признательность поисковикам за благородную миссию.
Память о тех днях объединяет наши народы, напоминая о силе единства и солидарности перед лицом любых испытаний. И сегодня Казахстан остается верен принципам мира, добрососедства и уважения к исторической правде!" - подчеркнул он.
Со своей стороны заместитель губернатора Новгородской области Илья Маленко отметил работу казахстанских поисковиков, которые с 1989 года ежегодно участвуют в Вахтах памяти в регионе.
Это совместный труд российских и казахстанских поисковиков. Только на территории Новгородской области сотни имен были возвращены к памяти, родным и близким. Мы всегда помним и чтим героические страницы совместной истории Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Илья Маленко.
Командир новгородского поискового отряда "Находка" Александр Морзунов признался, что каждый раз с волнением открывает солдатский медальон.
Когда удается установить личность бойца, он возвращается из небытия, у него появляется дом, семья, родные, страна, где он навсегда останется в памяти. Это самое важное, ради чего мы, поисковики, работаем", - рассказал Александр Морзунов.
Командир новгородского поискового отряда "Медведь" Игорь Тума напомнил, что не всегда, к сожалению, удается установить личности погибших, однако в случае с казахстанским бойцом им повезло: с помощью современных технологий были расшифрованы данные бланка в медальоне, а затем нашлись его родственники.
В ходе мероприятия по погибшему воину согласно мусульманским традициям был совершен обряд жаназа.
Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших солдат продолжается.
14.04.2025, 21:01 52266
В Черногории задержали главу общественного фонда "НеМолчи. kz"
15 апреля будет принято решение об экстрадиции
Рассказать друзьям
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Черногории задержали главу общественного фонда "НеМолчи. kz" Дину Тансари (Смаилову). Об этом говорится в ее Telegram-канале.
Дину арестовали примерно 40 минут назад. В ИВС она пробудет до утра завтрашнего дня. И утром состоится суд об экстрадиции. У Дины взяли отпечатки пальцев, оформили и водворили в ИВС. Нам до сих пор неизвестны основания в постановлении на арест", - говорится в сообщении.
Напомним, Дину Тансари объявили в розыск 27 декабря 2023 года, после того как она покинула Казахстан.
14.04.2025, 16:37 64086
Канатные дороги на "Шымбулаке" временно закроют
С 12 по 31 мая будут проводиться технические работы
Рассказать друзьям
Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Горнолыжной курорт "Шымбулак" временно закроет канатные дороги для проведения технических работ.
В администрации горнолыжного курорта сообщили, что с 12 по 31 мая все канатные дороги будут закрыты на плановые технические работы.
Канатные дороги продолжают работать до 11 мая", - сказано в сообщении.
Напомним, на "Шымбулаке" функционирует 5 канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году курорт посетили 1,4 млн человек.
14.04.2025, 11:08 76671
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в мае
Рассказать друзьям
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Май порадует казахстанцев дополнительными выходными днями в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы, передает корреспондент агентства.
1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. В этом году праздничный день выпадает на четверг, соответственно, он будет выходным днем. При пятидневной рабочей неделе: 1 мая - выходной день, 2 мая - рабочий день, 3, 4 мая - выходные дни. При шестидневной рабочей неделе: 1 мая - выходной день, 2, 3 мая - рабочие дни, 4 мая - выходной день.
7 мая - День защитника Отечества - праздничный день выпадет на среду.
9 мая - День Победы - праздничный день выпадает на пятницу.
При пятидневной рабочей неделе: 5, 6 мая - рабочие дни, 7 мая - выходной, 8 мая - рабочий день, 9, 10, 11 мая - выходные.
При шестидневной рабочей неделе: 5, 6 мая - рабочие дни, 7 мая - выходной, 8 мая - рабочий день, 9 мая - выходной, 10 мая - рабочий день, 11 мая - выходной день.
Всего казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 19 рабочих дней и 12 выходных дней.
Стоит отметить, что пока правительство не сообщало о переносе дней отдыха на майские праздники.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.04.2025, 08:31Какая погода ожидается в Казахстане во вторник 15.04.2025, 09:4625616В Министерстве водных ресурсов РК рассказали о ситуации на водохранилищах 15.04.2025, 10:4423316В Казахстане лесхозам выделят более 26 млрд тенге на обновление пожарной техники 15.04.2025, 11:0421696Halyk Market запускает новый сервис по экспресс-доставке продуктов питания Halyk Fresh 15.04.2025, 11:1720866Бектенов поручил провести расследование по фактам пожаров в Павлодарской и Абайской областях 10.04.2025, 17:50Стройкомпания выкопала котлован рядом с частным домом в нарушение всех норм - жители Алматинской области пожаловались на строительство многоэтажки149491Стройкомпания выкопала котлован рядом с частным домом в нарушение всех норм - жители Алматинской области пожаловались на строительство многоэтажки 11.04.2025, 15:51132341Фейковые инвестиции: как вычислить мошенников 11.04.2025, 20:19131496Президент отреагировал на письмо родителей юных хоккеистов 11.04.2025, 15:21131251Не ужесточаем, а упорядочиваем - Токаев о новой налоговой политике 11.04.2025, 19:19131006Глава Нацбанка заявил, что рыночная ипотека - это неподъемное бремя 20.03.2025, 15:37283466"Казатомпром" произвел более 23 тысяч тонн урана в 2024 году 20.03.2025, 15:30280866Kaspi.kz успешно разместил еврооблигации на $650 млн 21.03.2025, 10:53264161В Казахстане построят завод по производству аммиака и карбамида стоимостью $1,35 млрд 20.03.2025, 15:13261261"Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках после чреды несчастных случаев 20.03.2025, 12:39253811Товарооборот между Казахстаном и США превысил отметку в $4 млрд
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?