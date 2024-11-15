В Алматы презентовали монографию "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации"В Алматы презентовали монографию "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации"
14.11.2024, 21:18 30991
В Астане начали снос незаконного жилого комплекса
Фото: пресс-служба акимата Астаны
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Управление контроля и качества городской среды Астаны пресекло факт начала самовольного строительства объекта, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
При координации столичной прокуратуры на территории города выявлен факт незаконного привлечения средств граждан без соответствующего на это разрешения.
Застройщик ТОО "Inter Stroy Astana" привлекал деньги дольщиков для строительства МЖК "QURMANGAZY".
Заказчик строительства начал строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ, что в свою очередь является нарушением требований закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", - сообщили в акимате.
В отношении застройщика составили протокол об административном правонарушении, ему выдали предписание об устранении допущенных нарушений.
Во исполнение предписания застройщик в добровольном порядке производит демонтаж незаконного объекта.
Ранее сообщалось о сносе крупной незаконной станции технического обслуживания на улице Розыбакиева в Алматы.
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15.11.2024, 11:30 4621
Рабочие устают, упала производительность и вырос брак - крупный промышленник о последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане, передает корреспондент агентства.
О времени. Мы перевели время работы завода с 8.00 по 17.00. Но это сильно не помогает, потому что уже в 16.00 сумерки и приходится включать свет на заводе. А свет теперь надо переделывать, дежурное бьет по глазам. Рабочие устают, упала производительность труда и вырос брак. Значит больше переделок и соответственно убытков. Переделать свет тоже потери и уже прямые. Блин, так и хочется сказать предлагателям, вначале хоть просчитайте последствия, а уж потом решения принимайте", - написал он на своей странице в Сети.
Ранее казахстанцы в социальной сети, которую использовал депутат мажилиса Еркин Абиль для менторского, как считают пользовали, объяснения причин перехода на единый часовой пояса, с возмущением раскритиковали его аргументацию.
Пользователи с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана. Стоит отметить, что количество комментариев под постом депутата на момент публикации превысило тысячу. Позже Еркин Абиль рассказал, кому принадлежит идея о переводе стрелок.
Между тем юрист предположила, что перевод времени был удобен чиновникам.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября. Инициатор петиции "Вернуть время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
15.11.2024, 08:47 9961
В Алматы презентовали монографию "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации"
Фото: ГК
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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 ноября в Алматы прошла презентация монографии "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации", сообщили в генконсульстве Китая в Алматы.
На мероприятии выступили генеральный консул КНР Цзян Вэй, представитель Министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Абдрашов и директор Института философии, политологии и религиоведения Министерства науки и высшего образования Казахстана Сейдуманов. В презентации приняли участие около 80 экспертов, ученых и представителей СМИ.
Цзян Вэй отметила, что под стратегическим руководством глав государств отношения между Китаем и Казахстаном достигли высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Обе стороны активно содействуют согласованию стратегий развития и, как партнеры на пути модернизации, считают необходимым обмениваться опытом государственного управления для содействия общему процветанию и развитию. Китайская сторона приветствует инициативу Казахстана, направленную на расширение исследований и популяризацию китайско-казахстанских отношений, что представляется важной возможностью в рамках публикации данной монографии.
Монография подготовлена под руководством Института философии, политологии и религиоведения Министерства науки и высшего образования Казахстана и включает более 30 статей ведущих казахстанских и китайских ученых. В издании представлен всесторонний обзор истории и результатов двустороннего сотрудничества, проанализированы возможности и перспективы развития казахстанско-китайских отношений в условиях современной международной обстановки и предложены рекомендации для их дальнейшего укрепления.
14.11.2024, 15:00 43971
Скрытое патрулирование внедрено на загородных казахстанских трассах
Внутри населенных пунктов планируется установить аналогичные камеры в салонах автобусов, а также в машинах скорой помощи
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для решения вопросов безопасности на загородных трассах патрульные автомобили оборудованы бортовыми системами, фиксирующими нарушения ПДД. Сейчас их около 300, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
С целью более широкого покрытия на загородных трассах введено скрытое патрулирование, то есть установлены автоматические камеры в салоне полицейской машины без опознавательных знаков. Внутри населенных пунктов планируется установить аналогичные камеры в салонах автобусов, а также в машинах скорой помощи. Это позволит повысить культуру вождения и обеспечить принцип неотвратимости наказания.
Результативность одного экипажа сопоставима с работой 15 патрульных. Жители страны знают об их работе и их присутствие дисциплинирует водителей", - рассказал спикер.
Ранее в МВД рассказали, когда водители мопедов должны будут устанавливать номерные знаки.
14.11.2024, 14:15 45076
В МВД рассказали, когда будут устанавливать номерные знаки на мопеды
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Закон, обязывающий водителей мопедов устанавливать номерные знаки, вступит в силу весной следующего года, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
Как пояснили представители МВД, 3 октября был подписан закон, предусматривающий установку на мопеды государственных регистрационных номерных знаков. Таким образом, мопеды будут приравниваться к механическим транспортным средствам, и, соответственно, их нарушения будут выявляться автоматическими системами фиксации, а также сотрудниками полиции при ежедневном надзоре за дорожным движением. Закон вступит в силу 4 апреля.
Регистрацию мопедов начнем с нового года. С 1 января наши граждане могут подходить в спецЦоны. А почему с 4 апреля мы начнем привлекать водителей мопедов за разные нарушения? Почему дали такую отсрочку? Это связано с тем, что водители мопедов по новому законодательству должны иметь водительское удостоверение категории А1. Если у кого-то нет этого водительского удостоверения, им необходимо время, чтобы отучиться, получить водительское удостоверение, зарегистрировать в установленном порядке свои мопеды и получить госномерные знаки", - пояснил представитель МВД.
Также Кайсар Султанбаев ответил на вопрос, нужно ли электрокарам иметь соответствующую наклейку и будет ли штраф при ее отсутствии. По его словам, согласно правилам, на транспортных средствах устанавливается опознавательный знак "Электромобиль" в виде квадрата зеленого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 7.22 черного цвета сзади электромобиля. За отсутствие такого знака предусмотрено предупреждение, а во второй и последующий разы - штраф в размере 3 МРП, пояснил спикер.
По его словам, эти знаки были предложены для удобства самих же владельцев электрокаров, потому что будут специальные заправки, парковочные места, которые не должны занимать другие автомобили.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с участием мопедов с начала года погибли 15 человек.
14.11.2024, 13:05 48816
Единый часовой пояс: депутат рассказал, кому принадлежит идея о переводе стрелок
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Еркин Абиль в кулуарах рассказал, кому принадлежит идея о переходе на единый часовой пояс в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Это не моя точка зрения, это не отдельные какие-то депутаты, это научный консенсус - есть рекомендация Международного альянса природного времени. Есть научные изыскания, и правительство принимало решение не просто так, только из-за моего депутатского запроса… Мне комфортно. Посмотрите во сколько заход солнца в Лондоне? В 16.20, по-моему. Это идет как эталон. В Берлине тоже в 16.00, в Киеве тоже в 16.00, в Москве тоже в в это время. Это нормальное природное время", - заявил депутат.
По его словам, есть разные точки зрения о введении единого часового пояса в стране.
Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Это нормально. Я свою точку зрения высказал, и я к этому ничего добавлять сейчас не буду - у меня комментариев больше нет", - отметил Еркин Абиль.
Он также подчеркнул, что тысячи казахстанцев поддерживают решение правительства.
Я согласен с тем, что есть определенные проблемы. Эти проблемы мы готовы обсуждать, в том числе со временем учебы, временем работы. Мы это изначально рекомендовали местным акиматам. И дальше намерены работать. Это все можно отрегулировать", - заверил мажилисмен.
Ранее казахстанцы в социальной сети, которую использовал депутат мажилиса Еркин Абиль для менторского, как считают пользовали, объяснения причин перехода на единый часовой пояса, с возмущением раскритиковали его аргументацию.
Пользователи с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана. Стоит отметить, что количество комментариев под постом депутата на момент публикации превысило тысячу.
Между тем, юрист предположила, что перевод времени был удобен чиновникам.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября. Инициатор петиции "Вернуть время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
14.11.2024, 11:24 52936
Это же не зоопарк - сенатор рассказал, почему не называли место отбывания наказания Бишимбаева
Фото: Кадр из видео
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената депутат верхней палаты парламента Марат Кожаев рассказал журналистам, почему в Министерстве внутренних дел РК не называли место отбывания наказания Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент агентства.
Журналисты все время хотят посмотреть, убедиться, но это все связано с охраной гражданских прав. Даже отбывающий наказание гражданин имеет права. Если он не желает, чтобы его демонстрировали, заставить это сделать, конечно, невозможно. Это же не зоопарк, надо доверять официальным лицам", - прокомментировал сенатор.
Он уточнил, что Бишимбаев содержится в колонии максимальной безопасности в Степногорске.
На неделе в Казнете распространился фейк о "побеге" Бишимбаева из тюрьмы. В Комитете уголовно-исполнительной системы назвали информацию ложной и сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении распространителей фейка. Однако называть колонию, где на самом деле отбывает срок Бишимбаев, в КУИС не стали.
Напомним, экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
14.11.2024, 11:10 53871
Казахстан достиг рекордного уровня демографической нагрузки
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в 2024 году достиг рекордного уровня демографической нагрузки за последние десять лет.
В текущем году на 1 тысячу трудоспособных граждан приходится 748 нетрудоспособных - пожилых и детей. В сравнении с 2014 годом показатель вырос на 27,6%. Десять лет назад в стране на 1 тысячу работающих приходилось 586 иждивенцев", - информирует ranking.kz.
По данным аналитиков, самая высокая демографическая нагрузка наблюдается в северных регионах Казахстана. В частности, в Северо-Казахстанской области коэффициент составляет 886, в Костанайской - 826.
Выше среднего по стране эти показатели в некоторых южных регионах - в Кызылординской и Жамбылской областях, а также в Шымкенте. Самые низкие коэффициенты отмечены в Алматы и Астане: 637 и 644 соответственно. Это связано с высокой миграционной нагрузкой этих городов", - пояснили они.
Уточняется, что на рост демографической нагрузки за эти годы повлияли несколько факторов: увеличилась продолжительность жизни, снизилась смертность, из-за беби-бума в период пандемии выросла рождаемость. По информации демографического ежегодника Бюро национальной статистики, общая численность детей и пожилых граждан старше 65 лет в начале 2024 года достигла 7,6 млн человек. Это более 38% от общей численности населения.
Ранее была названа точная численность населения Республики Казахстан на 1 октября 2024 года.
14.11.2024, 11:04 52441
Подозреваемого в хранении психотропных веществ казахстанца экстрадировали из Турции
Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанца экстрадировали из Турции для привлечения к уголовной ответственности за незаконное хранение с целью сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
В декабре 2022 года при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий в Астане у него обнаружены и изъяты 17 пакетиков меткатинона в особо крупном размере. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В октябре злоумышленника задержали в Анталье, откуда впоследствии экстрадировали в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее из России экстрадировали гражданина Казахстана, которого разыскивали за разбой, а из Швеции - жителя Шымкента, подозреваемого в растрате чужого имущества на сумму 57 млн тенге.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?