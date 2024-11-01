В Алматы сносят крупную незаконную СТО  

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Тарифы на электроэнергию вырастут в нескольких регионах Казахстана





Как изменятся тарифы с 1 ноября:





1-я группа (Экибастузская ГРЭС-1) - с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;

2-я группа (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,40 до 7,98 тенге;

9-я группа (АО "Астана-Энергия") - с 8,49 до 9,28 тенге;

12-я группа (АО "Алюминий Казахстана") - с 6,05 до 7,87 тенге;

18-я группа (ТОО "Степногорская ТЭЦ") - с 22,58 до 28,97 тенге;

28-я группа - (ТОО "Жанажолская ГТЭС") - с 11,44 до 11,85 тенге;

39-я группа (АО "З-Энергоорталык") - с 13,79 до 15,09 тенге;

48-я группа (АО "ТНК "Казхром") - с 7,59 до 10,67 тенге.





Также в перечень добавили новые новые энергопроизводящие компании со следующими тарифами:





56-я группа - 43,92 тенге за кВтч;

57-я группа -56,63 тенге;

58-я группа - 26,08 тенге;

59-я группа - 22,56 тенге;

60-я группа - 3,07 тенге.





Еще на полгода Казахстан запретит экспорт сжиженного газа





В Минэнерго напомнили, что в мае текущего года в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. На сегодняшний день Министерством энергетики РК планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА". В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.





Новый сезон ледовых катаний на катке "Медеу" откроется 2 ноября





В Алматы 1 ноября состоится запуск катка "Медеу" в техническом режиме, все желающие смогут его посетить согласно графику сеансов. 2 ноября состоится торжественное открытие нового сезона массовых катаний на высокогорном катке "Медеу", сообщили в акимате.





Торжественная программа открытия пройдет с 12.00 до 15.30. Для посетителей предусмотрена концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. С 17.00 до 20.00 гостей ждет вечерний сеанс с конкурсами, призами от ведущего и диджеем, создающим атмосферу диско.





Дирекция спортивных сооружений города Алматы рекомендует жителям и гостям города заранее приобрести билеты через официальный сайт www.medeu.kz, чтобы избежать очередей на кассах и для организации быстрого прохода через турникетную систему и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой.





В день открытия планируется усиление автобусного маршрута №12 до высокогорного катка "Медеу". Автобусы будут курсировать в будние дни с 08.00 до 00.00 часов и по выходным дням с 08.00 до 01.00.





Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в ноябре





В ноябре в Казахстане нет национальных и государственных праздников. В связи с этим казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 9 дней, при шестидневке - 4.





В ноябре казахстанцы отметят следующие профессиональные праздники: День внешней разведки (5 ноября), День статистика (8 ноября), День работников цифровизации и информационных технологий (10 ноября), День энергосбережения (11 ноября), День национальной валюты (15 ноября), День работников финансовой системы (15 ноября), День органов антикоррупционной службы (18 ноября), День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (17 ноября).





Правила досмотра пассажиров и багажа изменятся в Казахстане





правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа внесли изменения. Проект изменений размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября 2024 года.





В числе новшеств - возможность предъявлять электронные документы из сервиса цифровых документов пассажиров и посетителей вместо бумажных.





Также в новых правилах расширены функции работников досмотра.





Согласно новой редакции правил, инвалиды всех групп имеют право проходить досмотр без очереди.





В школах Казахстана начинается вторая четверть





4 ноября казахстанские школьники вернутся к учебе после осенних каникул . 2-я четверть продлится 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно).





Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа





Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению. Оно будет

плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:

социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;

задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.





Уплата задолженности и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.





Также в новой редакции изложены формы:





заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;

заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.





Нацбанк объявит очередное плановое решение по базовой ставке 29 ноября в 12.00





Напомним, в октябре Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.





Погода в ноябре





По данным Казгидромета, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1° - в северо-западной половине Западно-Казахстанской области, ниже нормы на 1° - на юго-востоке Туркестанской, области Жетісу, Восточно-Казахстанской, области Абай, на юге Жамбылской и Алматинской областей.





Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -1-9°С на большей части и в горных районах юго-востока республики, 0,+5°С - в южной и юго-западной части страны.





Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, больше нормы - в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской и области Абай, меньше нормы - в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Улытау.