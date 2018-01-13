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В Астане отменили режим ЧС12.01.2018
  • Фото: bnews.kz
Общество  16:05

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В Астане отменили режим ЧС, передает Kazakhstan Today.


"На сегодняшний день режим ЧС отменен", - сказала пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева.


Она напомнила, что вчера по решению акима Астаны Асета Исекешева в связи с резким ухудшением погодных условий была объявлена чрезвычайная ситуация.

Из-за непогоды были закрыты дороги и аэропорт Астаны.

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров, за медицинской помощью обратились 39 пациентов, которые получили различного рода травмы вследствие погодных явлений. Двое были госпитализированы.
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