Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В Астане отменили режим ЧС, передает Kazakhstan Today.
"На сегодняшний день режим ЧС отменен", - сказала пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева.
Из-за непогоды были закрыты дороги и аэропорт Астаны.
Как сообщил руководитель управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров, за медицинской помощью обратились 39 пациентов, которые получили различного рода травмы вследствие погодных явлений. Двое были госпитализированы.
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