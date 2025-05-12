11.05.2025, 20:50 32116
В Астане прошел праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы
Фото: Посольство РФ в Казахстане
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В столице состоялся концерт, посвященный празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Казахстане.
В ходе концерта прозвучали фронтовые песни, военные марши и современные патриотические композиции, были исполнены национальные танцы.
Мы склоняем головы перед героями-фронтовиками, перед каждым, кто в огненном 1941-м встал на защиту Родины, и перед тружениками тыла, чьи руки ковали Победу в далеком тылу. Из Казахстана более 1 200 000 наших земляков ушли на фронт, и свыше 500 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Имена Талгата Бигельдинова, Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и сотен других навсегда останутся гордостью нашего народа", - прокомментировал директор центра "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев.
На сцене выступили известные казахстанские артисты и коллективы, а также молодые исполнители. Мероприятие было организовано Казахстанским центром аналитических исследований "Евразийский мониторинг".
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12.05.2025, 09:54 5966
Фотоловушки засняли бурого медведя на территории нацпарка "Кольсайские озера"
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории государственного национального природного парка "Кольсайские озера" в объектив одной из фотоловушек, установленных с целью мониторинга дикой природы, вновь попался бурый тянь-шаньский медведь, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.
Этот редкий кадр подтверждает, что медведи продолжают обитать в пределах национального парка, что свидетельствует о стабильности природной среды. Этот факт является важным доказательством эффективности принимаемых мер по охране природы", - отметили в комитете.
Как сообщалось ранее, в апреле в нацпарке засняли бурого медведя с двумя медвежатами.
11.05.2025, 09:42 54231
День матерей отмечают в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 2023 года во второе воскресенье мая в Казахстане отмечают День матерей, передает корреспондент агентства.
Министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что история празднования Дня матерей в мире насчитывает более 100 лет. На сегодня практически во всех странах этот праздник получил официальный статус и празднуется на государственном уровне.
Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать-земля", "Родина-мать". Особое значение имеет народная мудрость "Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию", - процитировала министр президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Аида Балаева пожелала казахстанцам здоровья, счастья и благополучия.
Напомним, согласно постановлению правительства РК от 2023 года, День отцов празднуется в третье воскресенье июня.
10.05.2025, 11:52 114861
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Темирхана Медетбека
Фото: Акорда
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, народного писателя Казахстана Темирхана Медетбека, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта, народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Құрмет" и "Парасат", общественного деятеля Темирхана Медетбека.
Темирхан Медетбек, будучи ярким поэтом, подвижником самобытной казахской литературы и искусства, посвятил свою жизнь национальной духовности. Высокую оценку читателей получили его произведения, возвращающие нас к древним тюркским истокам. Будучи поистине творческой личностью, он внес значительный вклад и в развитие отечественной прессы. Светлый образ Темирхана Медетбека, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", - говорилось в телеграмме.
10.05.2025, 09:33 137501
В Казахстане ожидаются дожди с грозами и усиление ветра
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 10 мая, южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат смещаться через территорию Казахстана, принося с собой дожди с грозами, градом и усилением ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока - сильные дожди.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Карагандинской, Абайской, Жетысуской, Улытауской, на севере, в центре Алматинской, на юге, западе Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе, в центре Жамбылской, на западе Жетысуской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
09.05.2025, 19:33 206316
В Норвегии открыт мемориал советскому солдату из Казахстана
Фото: МИД РК
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Осло. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В коммуне Вествогей на Лофотенских островах в Северной Норвегии открыт мемориал в честь трех погибших при попытке побега из нацистского лагеря советских солдат, одним которых был Иван Поворознюк, уроженец Костанайской области, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Мемориал был создан по инициативе группы под руководством местного жителя Пер-Коре Холдала при активном участии посольства Казахстана в Норвегии", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что это событие стало еще одним свидетельством дружбы между народами двух стран.
Иван Поворознюк родился в 1921 году в селе Алешинка Введенского района Костанайской области. Он был призван в армию в апреле 1941 года и числился пропавшим без вести с марта 1942 года. Лишь спустя десятилетия благодаря усилиям норвежских исследователей и посольства Казахстана в Норвегии удалось установить его судьбу и место гибели", - проинформировали в МИД.
В церемонии открытия мемориала приняли участие руководство местных властей, представители общественности, посол Казахстана в Норвегии Адиль Турсунов, а также родственница погибшего казахстанского солдата - Лариса Кушнарева.
Напомним, сегодня Казахстане отмечают 80-летие Великой Победы.
09.05.2025, 12:50 272306
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: ПАРАД ПОБЕДЫ 2025 В МОСКВЕ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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09.05.2025, 11:16 275631
В Алматы прошла акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка")
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Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла патриотическая акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"), организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города, передает корреспондент агентства.
Мероприятие стало знаковым событием в рамках празднования 80-летия Великой Победы, объединив жителей города, пришедших отдать дань уважения и почтить память героев-казахстанцев - участников войны, тружеников тыла и всех, кто внес неоценимый вклад в Победу. Колонну участников акции "Батырларға тағзым" возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций", - сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Один из организаторов акции от общественных объединений ветеранов председатель РОО "Совет генералов РК" Бексултан Сарсеков подчеркнул важность преемственности поколений.
Как всем известно, в этом году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, в которой Казахстан внес огромный вклад. На фронт было отправлено более миллиона двухсот тысяч наших бойцов - наших дедов, отцов. Вернулись лишь 600 тысяч. Сегодня наше поколение считает своим долгом не забывать тех, кто отдал жизнь во имя свободы и победы, во имя того, что сегодня мы живем в светлом и независимом Казахстане. Мы должны помнить этих людей", - заявил он.
По данным акимата, маршрут акции пролегал по улице Гоголя - от Центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Завершилась акция торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы, где в исполнении оркестра прозвучали военные мелодии. В акции приняли участие более 30 тысяч алматинцев.
Участница акции, жительница Алматы Гаухар Жусупова рассказала о своем прадеде-фронтовике.
Мой прадед, Тлепов Калел Тлепович, родился в 1914 году в селе Чалобай Семипалатинской области. Когда началась война, он служил в составе 39-й танковой бригады, автоматчиком 1-й роты моторизованного батальона автоматчиков. Боевой путь его части пролегал от Севастополя через Волгоград и Днепр, вплоть до Будапешта, куда они дошли в 1945 году. За проявленную храбрость прадед был награжден медалью "За отвагу". Мы, дети, внуки, правнуки, помним и чтим память нашего аташки. Мы гордимся его подвигом, участвуя в акции "Батырларға тағзым", отдаем дань памяти аташке и всем тем, кто подарил нам мирное небо", - сказала Гаухар.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают 80-летие Великой Победы.
09.05.2025, 09:10 286636
С Днем Великой Победы!
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Дорогие ветераны, уважаемые казахстанцы, редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет вас с 80-летием Великой Победы! Желаем вам мирного неба, дружбы и согласия, благополучия и стабильности!
Мы склоняем головы перед павшими и с глубокой признательностью чествуем ветеранов, тружеников тыла, всех, кто приблизил День Победы. Благодаря героическим подвигам, мужеству и отваге наших предков сегодня мы живем и строим будущее.
Ветеранам Великой Отечественной войны желаем крепкого здоровья и поддержки близких! Наш долг - хранить память о том, какой ценой досталась победа.
Мира во всем мире!
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?